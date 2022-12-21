https://ria.ru/20221221/kitay-1840334240.html

Посол КНР в России вручил "Премию дружбы" гендиректору ВГТРК

Посол КНР в России вручил "Премию дружбы" гендиректору ВГТРК - РИА Новости, 21.12.2022

Посол КНР в России вручил "Премию дружбы" гендиректору ВГТРК

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй от имени правительства Китая вручил генеральному директору Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:41

2022-12-21T17:41

2022-12-21T17:41

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МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй от имени правительства Китая вручил генеральному директору Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олегу Добродееву "Премию дружбы" в знак признания его огромного вклада в развитие китайско-российских отношений.В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Алексей Громов, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также представители средств массовой информации из двух стран.Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй от имени китайского правительства и от себя лично поздравил Олега Добродеева. В своем выступлении Чжан Ханьхуэй отметил значительный вклад Добродеева в развитие сотрудничества между средствами массовой информации Китая и России. Он подчеркнул, что под руководством Добродеева ВГТРК активно реализует договоренности, достигнутые лидерами двух стран, становясь своеобразным мостом для налаживания связей. ВГТРК стала первым российским СМИ, познакомившим российских зрителей с проектом "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина". Также Чжан Ханьхуэй отметил стремление ВГТРК к защите международной справедливости. По его словам, смело взяв на себя ответственность российские СМИ отказались от огульных обвинений Китая во время пандемии и показали серию документальных фильмов и программ о борьбе с пандемией в Ухане, в том числе документальную ленту "Борьба с COVID-19: Месяц в Ухане". Чжан Ханьхуэй отметил вклад Добродеева в развитие дружеских контактов между двумя странами. Он подчеркнул, что предоставление Китаю отснятых советскими операторами эксклюзивных материалов об образовании КНР помогло в создании совместных проектов "Второе рождение Поднебесной" и "Воспоминания о победе", которые способствуют продвижению традиционной дружбы народов двух стран.Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что "Премией дружбы" правительство Китая отметило выдающийся вклад Добродеева в развитие отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху, а также продемонстрировало, насколько большое внимание в Китае уделяют развитию отношений с Россией.Чжан Ханьхуэй напомнил, что недавно в Китае был успешно проведен 20-ый съезд Коммунистической партии Китая. Президент России Владимир Путин, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные лица сразу же поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК и с успешным проведением съезда. ВГРТК, RT и другие российские СМИ дали высокую оценку прошедшему съезду. Это продемонстрировало высокий уровень доверия и взаимную поддержку, которую оказывают друг другу две страны, а также крепкую дружбу между руководителями и народами двух стран.Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что невиданные за сто лет изменения на международной арене и пандемия накладываются друг на друга, мир меняется, меняются времена, беспрецедентным образом меняется история. Он напомнил о словах Си Цзиньпина, произнесенных на 20-ом съезде КПК, о том, что историческую тенденцию к миру, развитию и сотрудничеству нельзя остановить и что чаяния людей и общие тенденции развития предопределяют будущее человечества, которое в конечном итоге будет светлым. Чжан Ханьхуэй выразил надежду на то, что средства массовой информации будут продолжать прикладывать усилия для развития двусторонних отношений, укрепления традиционной дружбы и защиты мира и стабильности на планете. Он также подчеркнул, что посольство КНР в России продолжит поддерживать сотрудничество между средствами массовой информации двух стран и будет оказывать в этом процессе всестороннюю поддержку.Громов напомнил, что предшественником "Премии дружбы" была награда китайского правительства, учрежденная в Китае в 50-ые годы прошлого столетия для приезжавших работать в Китай советских специалистов. Эта награда стала свидетелем и символом традиционной дружбы народов двух стран. Поэтому вручение премии Добродееву имеет особое значение, оно является демонстрацией того, насколько высоко в Китае ценят традиционную дружбу с Россией, какое значение придают сотрудничеству между СМИ. Громов отметил, что мир переживает период турбулентности как в экономическом, так и в политическом плане, Китай и Россия переживают экстраординарный период развития. Российская сторона готова совместно с китайской стороной продвигать двустороннее взаимодействие на новый уровень, углублять сотрудничество во всех сферах, включая СМИ, на благо народов двух стран и ради внесения еще более весомого вклада в защиту мира и стабильности на планете.Добродеев выразил сердечную благодарность китайскому правительству и народу за присвоение ему "Премии дружбы". Он отметил, что под стратегическим руководством президента России и председателя КНР китайско-российские отношения всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху получили беспрецедентно стремительное развитие, достигнуты огромные успехи в практическом сотрудничестве между СМИ и в других сферах. В тоже время Добродеев подчеркнул, что СМИ должны взять на себя ответственность всесторонне освещать новый прогресс в российско-китайском сотрудничестве, он отметил, что гордится тем, что является активным участником этих процессов. Добродеев рассказал, что в последнее время корреспонденты ВГТРК активно осещают происходящие в Китае события, а также рассказывают об атмосфере, царящей в стране, чтобы познакомить жителей России с настоящим Китаем в новую эпоху и передать следующим поколениям традиционную дружбу между народами двух стран. Он заявил, что поэтому считает получение "Премии дружбы" не личной заслугой, а высочайшим одобрением работы всего коллектива ВГТРК. Добродеев подчеркнул, что сотрудники ВГТРК продолжат работать совместно с китайскими коллегами, укрепляя сотрудничество в производстве новостных и других телевизионных материалов, кино и в других областях, будут проводить углубленные культурные обмены, чтобы постоянно делать крепче фундамент для развития дружбы между жителями двух стран.Заместитель начальника Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь зачитал поздравительное письмо от директора и главного редактора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна.Добродеев родился в Москве в 1959 году. Сейчас возглавляет одно из наиболее влиятельных российских СМИ. Является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени."Премия Дружбы" является высшей наградой, учрежденной правительством Китая для иностранных специалистов, внесших выдающийся вклад в дело продвижения реформ и открытости. Ее предшественницей была премия, которую выдавали в 50-ые годы прошлого столетия специалистам из СССР, восточноевропейских и других стран, приезжавшим работать в Китай. По мере проведения политики реформ и открытости в 1991-ом году было решено возобновить традицию вручения премий иностранным специалистам. Ежегодно "Премию дружбы" вручают 50-ти лауреатам, а раз в пять лет (в годы, когда Китай отмечает дату с момента основания КНР, кратную пяти) для награды выбирают по 100 человек. В период с 1991-го по 2022-ой годы "Премию Дружбы" получили более 1800 иностранных специалистов.

https://ria.ru/20221221/moskva-1840239035.html

https://ria.ru/20221220/tur-1840035529.html

https://ria.ru/20221220/kitay-1839943769.html

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Артем Смирнов

китай, россия, вгтрк, чжан ханьхуэй, олег добродеев, алексей громов, ухань