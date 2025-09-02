https://ria.ru/20250902/putin-2038988679.html

Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине

Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025

Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в широком составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T06:36:00+03:00

2025-09-02T06:36:00+03:00

2025-09-02T07:18:00+03:00

в мире

пекин

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

сергей лавров

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152241/08/1522410821_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_5f7b646f301216f923f32758b0979cc0.jpg

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в широком составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во вторник в Пекине состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.Путина на российско-китайских переговорах сопровождают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Также в состав российской делегации вошли глава "Сбербанка" Герман Греф, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, председатель набсовета группы компаний "Базовый элемент" Олег Дерипаска, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава "ВТБ" Андрей Костин, президент "Мираторга" Виктор Линник, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.

https://ria.ru/20250902/putin-2038993816.html

https://ria.ru/20250902/putin-2038988245.html

пекин

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пекин, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, сергей лавров, вгтрк, базовый элемент, сбербанк россии