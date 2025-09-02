Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине
06:36 02.09.2025 (обновлено: 07:18 02.09.2025)
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в широком составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в широком составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во вторник в Пекине состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.Путина на российско-китайских переговорах сопровождают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Также в состав российской делегации вошли глава "Сбербанка" Герман Греф, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, председатель набсовета группы компаний "Базовый элемент" Олег Дерипаска, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава "ВТБ" Андрей Костин, президент "Мираторга" Виктор Линник, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.
в мире, пекин, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, сергей лавров, вгтрк, базовый элемент, сбербанк россии
В мире, Пекин, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Сергей Лавров, ВГТРК, Базовый элемент, Сбербанк России
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в широком составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник в Пекине состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.
Путина на российско-китайских переговорах сопровождают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Также в состав российской делегации вошли глава "Сбербанка" Герман Греф, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, председатель набсовета группы компаний "Базовый элемент" Олег Дерипаска, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава "ВТБ" Андрей Костин, президент "Мираторга" Виктор Линник, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.
В миреПекинРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинСергей ЛавровВГТРКБазовый элементСбербанк России
 
 
