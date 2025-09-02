Рейтинг@Mail.ru
В Пекине прошли переговоры Путина с лидерами Китая и Монголии
05:52 02.09.2025 (обновлено: 09:51 02.09.2025)
В Пекине прошли переговоры Путина с лидерами Китая и Монголии
Президент Владимир Путин встретился в Пекине с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом. Они обсудили совместные проекты и перспективы...
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Пекине с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом. Они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия. Главные заявления — в материале РИА Новости.Выступление Путина"Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки".Речь Си Цзиньпина"В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды".Заявления монгольского лидера"Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны".Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Ранее во вторник в Пекине состоялась беседа лидеров России, КНР и Монголии. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента.В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи в таком формате
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи в таком формате
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Пекине с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом. Они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия. Главные заявления — в материале РИА Новости.

Выступление Путина

  • Россия искренне стремится к развитию отношений с Пекином и Улан-Батором.
  • Москва считает важным, чтобы успешное сотрудничество наполнялось и приобретало новые грани за счет трехстороннего взаимодействия:
«

"Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки".

Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
Владимир Путин
Президент России

Речь Си Цзиньпина

  • Китай готов вместе с Россией и Монголией устранять внешние помехи и продвигать высококачественное развитие трехстороннего сотрудничества;
  • Он также нацелен укреплять политическое взаимодоверие с двумя странам — партнерами;
«
"В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды".
Председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Председатель КНР
  • Новый импульс сотрудничеству Москвы, Пекина и Улан-Батора придали совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора.
  • Странам необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС, ставшей основной площадкой обеспечения безопасности для стран региона.

Заявления монгольского лидера

  • Улан-Батор последовательно прилагает усилия к углублению отношений с Китаем и Россией во всех сферах.
  • Монголия нацелена на расширение взаимовыгодного сотрудничества.
  • Страна придает особое значение реализации совместных проектов в таких направлениях, как развитие инфраструктуры, экономического коридора, транспорт, логистика, энергетика, торговля.
«
"Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны".
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным
Ухнагийн Хурэлсух
Президент Монголии

Встреча прошла в Доме народных собраний. В таком формате политики виделись в седьмой раз.

Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Ранее во вторник в Пекине состоялась беседа лидеров России, КНР и Монголии. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента.
В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
