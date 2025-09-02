В Пекине прошли переговоры Путина с лидерами Китая и Монголии
Переговоры президента Владимира Путина с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Пекине с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом. Они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия. Главные заявления — в материале РИА Новости.
Выступление Путина
- Россия искренне стремится к развитию отношений с Пекином и Улан-Батором.
- Москва считает важным, чтобы успешное сотрудничество наполнялось и приобретало новые грани за счет трехстороннего взаимодействия:
"Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки".
Речь Си Цзиньпина
- Китай готов вместе с Россией и Монголией устранять внешние помехи и продвигать высококачественное развитие трехстороннего сотрудничества;
- Он также нацелен укреплять политическое взаимодоверие с двумя странам — партнерами;
"В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды".
- Новый импульс сотрудничеству Москвы, Пекина и Улан-Батора придали совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора.
- Странам необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС, ставшей основной площадкой обеспечения безопасности для стран региона.
Заявления монгольского лидера
- Улан-Батор последовательно прилагает усилия к углублению отношений с Китаем и Россией во всех сферах.
- Монголия нацелена на расширение взаимовыгодного сотрудничества.
- Страна придает особое значение реализации совместных проектов в таких направлениях, как развитие инфраструктуры, экономического коридора, транспорт, логистика, энергетика, торговля.
"Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны".
Встреча прошла в Доме народных собраний. В таком формате политики виделись в седьмой раз.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Ранее во вторник в Пекине состоялась беседа лидеров России, КНР и Монголии. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента.
В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.