В Пекине прошли переговоры Путина с лидерами Китая и Монголии

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Пекине с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом. Они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия. Главные заявления — в материале РИА Новости.Выступление Путина"Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки".Речь Си Цзиньпина"В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды".Заявления монгольского лидера"Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны".Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Ранее во вторник в Пекине состоялась беседа лидеров России, КНР и Монголии. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента.В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.

