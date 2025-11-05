Глава ФАДН попросил Путина укрепить вертикаль исполнительной власти

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать в укреплении исполнительной власти в сфере государственной национальной политики, чтобы в регионах этими вопросами занимались исключительно профильные ведомства.

Кроме того, он обратил внимание, что мероприятия в межнациональной сфере, которые проводят в регионах, должны носить просветительский, профилактический характер, нести смыслы, идеологемы, развенчивать фейки, объяснять сложные моменты в истории. "Тогда, мне кажется, эффективность их работы будет выше, а уйдет вот такой декоративно-развлекательный - к сожалению, иногда присутствует - формат проведения мероприятий", - уточнил глава ФАДН.