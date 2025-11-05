Глава ФАДН попросил Путина укрепить вертикаль исполнительной власти

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать в укреплении исполнительной власти в сфере государственной национальной политики, чтобы в регионах этими вопросами занимались исключительно профильные ведомства.
В среду глава государства провел заседание совета по межнациональным отношениям, где обсудили подготовку стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Выступая на совещании, руководитель ФАДН отметил, что межнациональный, межрелигиозный фактор будет и дальше находиться в прицеле противников России - они будут стремиться разбить общенациональное единство, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Поэтому, по словам главы агентства, в тексте новой стратегии сделан особый акцент на укрепление единства российской нации и на работу в регионах, которые являются центральным звеном в реализации государственной национальной политики.
"В связи с этим есть несколько предложений... Надо укрепить вот эту вертикаль исполнительной власти в регионах. Мы пытались сделать это самостоятельно, кто-то услышал нас, кто-то нет, но до сих пор на сегодняшний момент все-таки большее число подразделений, которые отвечают в регионах за нашу сферу, они не профильные, они совмещают полномочия с другим функционалом… Учитывая риски, учитывая сегодняшнюю ситуацию, надо подумать, каким образом это все-таки унифицировать", - сказал Баринов.
Кроме того, он обратил внимание, что мероприятия в межнациональной сфере, которые проводят в регионах, должны носить просветительский, профилактический характер, нести смыслы, идеологемы, развенчивать фейки, объяснять сложные моменты в истории. "Тогда, мне кажется, эффективность их работы будет выше, а уйдет вот такой декоративно-развлекательный - к сожалению, иногда присутствует - формат проведения мероприятий", - уточнил глава ФАДН.
Еще одно предложение Баринов внес, напомнив об инициативе гендиректора ВГТРК Олега Добродеева сделать семью с тремя детьми архетипом в кино, сериалах и рекламе ВГТРК. "С учетом предложения, которое озвучили - следующий год, если вы примите решение, будет годом народного единства. Было бы неплохо такой же подход (как с многодетной семьей - ред.) распространить на нашу тему, междунациональную, и рассказывать о междунациональной дружбе, единстве, практически этнокультурный компонент в любой сюжет можно поместить. Я уж не говорю про специальную военную операцию, где это основа основ", - добавил руководитель агентства.