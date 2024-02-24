https://ria.ru/20240224/avstraliya-1929265647.html

Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 24.02.2024

Австралия ввела новые санкции против России

Власти Австралии опубликовали список антироссийских санкций, в который попали 55 физических и 37 юридических лиц. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:07

2024-02-24T13:07

2024-02-24T13:07

россия

николай басков

австралия

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николай расторгуев

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Австралии опубликовали список антироссийских санкций, в который попали 55 физических и 37 юридических лиц. В субботу о санкциях против РФ и поддержке Украины сообщила МИД страны Пенни Вонг. В санкционном списке, опубликованном на сайте МВД страны, фигурируют исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Олег Газманов, а также директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, сценарист и продюсер Алексей Пиманов, первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, журналист Артем Шейнин. Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, эксперт Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов, президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов также попали под ограничения со стороны Австралии. Губернаторы Пермского края Олег Кожемяко, Нижегородской области Глеб Никитин, Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгея Марат Кумпилов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, глава республики Мордовия Артем Здунов также оказались в санкционном списке. Ограничения коснулись и члена Совфеда Виктора Кресса, сенаторов Александра Некрасова, Валерия Пономарева, члена конституционного комитета Совфеда Людмилу Нарусову, уполномоченную по правам человека в ДНР Дарью Морозову, официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова и прочих политиков и общественных деятелей. Санкции были введены против ряда российских предприятий и компаний. Среди них АО "Росгеология", всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", компания "Патриот", Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана", Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" и другие организации. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

https://ria.ru/20240224/ssha-1929229810.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, николай басков, австралия, украина, филипп киркоров, николай расторгуев, совет федерации рф, вгтрк, госдума рф, санкции в отношении россии, в мире