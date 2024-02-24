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Австралия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 24.02.2024
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13:07 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/avstraliya-1929265647.html
Австралия ввела новые санкции против России
Австралия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 24.02.2024
Австралия ввела новые санкции против России
Власти Австралии опубликовали список антироссийских санкций, в который попали 55 физических и 37 юридических лиц. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:07
2024-02-24T13:07
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австралия
украина
филипп киркоров
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вгтрк
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Австралии опубликовали список антироссийских санкций, в который попали 55 физических и 37 юридических лиц. В субботу о санкциях против РФ и поддержке Украины сообщила МИД страны Пенни Вонг. В санкционном списке, опубликованном на сайте МВД страны, фигурируют исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Олег Газманов, а также директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, сценарист и продюсер Алексей Пиманов, первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, журналист Артем Шейнин. Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, эксперт Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов, президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов также попали под ограничения со стороны Австралии. Губернаторы Пермского края Олег Кожемяко, Нижегородской области Глеб Никитин, Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгея Марат Кумпилов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, глава республики Мордовия Артем Здунов также оказались в санкционном списке. Ограничения коснулись и члена Совфеда Виктора Кресса, сенаторов Александра Некрасова, Валерия Пономарева, члена конституционного комитета Совфеда Людмилу Нарусову, уполномоченную по правам человека в ДНР Дарью Морозову, официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова и прочих политиков и общественных деятелей. Санкции были введены против ряда российских предприятий и компаний. Среди них АО "Росгеология", всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", компания "Патриот", Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана", Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" и другие организации. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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россия, николай басков, австралия, украина, филипп киркоров, николай расторгуев, совет федерации рф, вгтрк, госдума рф, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Николай Басков, Австралия, Украина, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Совет Федерации РФ, ВГТРК, Госдума РФ, Санкции в отношении России, В мире
Австралия ввела новые санкции против России

Под антироссийские санкции Австралии попали 55 физических и 37 юридических лиц

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Австралии опубликовали список антироссийских санкций, в который попали 55 физических и 37 юридических лиц.
В субботу о санкциях против РФ и поддержке Украины сообщила МИД страны Пенни Вонг.
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В санкционном списке, опубликованном на сайте МВД страны, фигурируют исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Олег Газманов, а также директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, сценарист и продюсер Алексей Пиманов, первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, журналист Артем Шейнин. Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, эксперт Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов, президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов также попали под ограничения со стороны Австралии.
Губернаторы Пермского края Олег Кожемяко, Нижегородской области Глеб Никитин, Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгея Марат Кумпилов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, глава республики Мордовия Артем Здунов также оказались в санкционном списке. Ограничения коснулись и члена Совфеда Виктора Кресса, сенаторов Александра Некрасова, Валерия Пономарева, члена конституционного комитета Совфеда Людмилу Нарусову, уполномоченную по правам человека в ДНР Дарью Морозову, официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова и прочих политиков и общественных деятелей.
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Санкции были введены против ряда российских предприятий и компаний. Среди них АО "Росгеология", всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", компания "Патриот", Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана", Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" и другие организации.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияНиколай БасковАвстралияУкраинаФилипп КиркоровНиколай РасторгуевСовет Федерации РФВГТРКГосдума РФСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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