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Жизнь вопреки. Умер журналист, один из создателей ВГТРК Олег Попцов - РИА Новости, 16.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221016/poptsov-1824411000.html
Жизнь вопреки. Умер журналист, один из создателей ВГТРК Олег Попцов
Жизнь вопреки. Умер журналист, один из создателей ВГТРК Олег Попцов - РИА Новости, 16.10.2022
Жизнь вопреки. Умер журналист, один из создателей ВГТРК Олег Попцов
На 89-м году жизни умер один из основателей современного российского телевидения, первый председатель ВГТРК Олег Попцов. Он был, как сегодня говорят, "кризисным РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:26
2022-10-16T15:59
культура
новости культуры
олег попцов
вгтрк
олег добродеев
булат окуджава
90-е годы
телевидение
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Павел Сурков. На 89-м году жизни умер один из основателей современного российского телевидения, первый председатель ВГТРК Олег Попцов. Он был, как сегодня говорят, "кризисным менеджером", человеком, который мог с легкостью реформировать, казалось бы, совершенно безнадежные проекты — и вдыхать в них новую жизнь. Перезапускать и делать яркими, современными, острыми и мощными.Так было с журналом "Сельская молодежь", который в 60-е годы был, скажем так, далеко не самым популярным изданием. Возглавив его в 1966 году, Попцов совершил маленькую журналистскую революцию: на страницах журнала стали появляться тексты Булата Окуджавы, Варлама Шаламова, Василия Шукшина. Если материал был хоть немного связан с темой деревни или сельского быта — почему бы не опубликовать? Порой, правда, приходилось идти на хитрость. Когда, например, возникли сложности с публикацией романа В. Померанцева "Доктор Эшке", то Попцов придумал следующее — включил перед каждой главой цитату из доклада самого Леонида Ильича Брежнева. А как не опубликовать текст, где напрямую цитируется генсек?Неудивительно, что происходящее в стране в 80-е годы Попцов принимает со свойственной ему журналистской страстью — он постоянно участвует в знаменитом "Взгляде", да и вообще становится ближе уже не к печатной, а к телевизионной журналистике. Собственно, он этим возвращается к началу своего творческого пути — когда в молодости работал на Ленинградском ТВ, делал там в молодежной редакции программу "Горизонт".Когда в 1990 году Олега Попцова назначили председателем ВГТРК, то он поставил перед собой и коллегами действительно амбициозные задачи: сделать принципиально новое телевидение, которое работало бы как настоящий информационный — и вместе с тем развлекательный — холдинг.Попцов умел дружить — и друзья помогали ему на его нелегком пути. Среди них был и Анатолий Лысенко, один из кудесников отечественного ТВ, ставший гендиректором ВГТРК, и знаменитый хирург Святослав Федоров. Он, например, одолжил Олегу Попцову крупную сумму на приобретение видеокамер для нового телевидения. Федоров тогда отказался от любых расписок. Попцов дал другу честное слово и возвратил все уже через три месяца.За шесть лет ВГТРК — та самая "вторая кнопка" российского телевидения — стала обгонять конкурентов, у компании возник определенный стиль, высочайший уровень качества, а главное — скорость реакции на события. Если новости — то было необходимо выдавать не только сообщение, но и авторский комментарий, поэтому Попцов старался приглашать в команду не просто и только журналистов, а авторов, мыслящих и азартных соратников.После ВГТРК он возглавлял московский ТВ-Центр, аббревиатуру телеканала — ТВЦ — он расшифровывал как "телевидение вечных ценностей".Собственно, он и был этим человеком вечных ценностей. Даже оставив посты в телевизионном руководстве, журналистикой заниматься не прекратил. Продолжил писать книги и статьи, регулярно публиковался. Порой откровенно смело именовал собственные книги, чего стоит один из его главных бестселлеров — "Хроники времен "царя Бориса", где он довольно бескомпромиссно отзывался о некоторых чиновниках ельцинской команды середины 90-х. В этом тоже была сила его характера — собственным принципам, что нравственным, что профессиональным, он не изменял.Одну из своих последних книг он назвал "Жизнь вопреки" — вопреки разнообразным слухам и интригам, на которые старался не обращать внимания, а делал то, что ему подсказывали сердце, честь и собственный опыт.За то, как поменялось наше телевидение в 90-е годы, за многие эксперименты, новые интересные форматы и новые способы работы — мы благодарны именно ему. Человеку, который не боялся взяться за проблему, которая казалась неразрешимой. Получалось как у любимых шестидесятниками Стругацких: "Мы знаем, что эта проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать".
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новости культуры, олег попцов, вгтрк, олег добродеев, булат окуджава, 90-е годы, телевидение, академия российского телевидения, ртр, россия-1 (телеканал), тв центр (телеканал)
Культура, Новости культуры, Олег Попцов, ВГТРК, Олег Добродеев, Булат Окуджава, 90-е годы, Телевидение, Академия российского телевидения, РТР, Россия-1 (телеканал), ТВ Центр (телеканал)
15:26 16.10.2022 (обновлено: 15:59 16.10.2022)
 

Жизнь вопреки. Умер журналист, один из создателей ВГТРК Олег Попцов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов
Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Павел Сурков. На 89-м году жизни умер один из основателей современного российского телевидения, первый председатель ВГТРК Олег Попцов. Он был, как сегодня говорят, "кризисным менеджером", человеком, который мог с легкостью реформировать, казалось бы, совершенно безнадежные проекты — и вдыхать в них новую жизнь. Перезапускать и делать яркими, современными, острыми и мощными.
Так было с журналом "Сельская молодежь", который в 60-е годы был, скажем так, далеко не самым популярным изданием. Возглавив его в 1966 году, Попцов совершил маленькую журналистскую революцию: на страницах журнала стали появляться тексты Булата Окуджавы, Варлама Шаламова, Василия Шукшина. Если материал был хоть немного связан с темой деревни или сельского быта — почему бы не опубликовать? Порой, правда, приходилось идти на хитрость. Когда, например, возникли сложности с публикацией романа В. Померанцева "Доктор Эшке", то Попцов придумал следующее — включил перед каждой главой цитату из доклада самого Леонида Ильича Брежнева. А как не опубликовать текст, где напрямую цитируется генсек?
© РИА Новости / Тер-Месропян / Перейти в медиабанк

Главный редактор журнала "Сельская молодежь" Олег Попцов

Олег Попцов на должности главного редактора журнала Сельская молодежь
1 из 3

Главный редактор журнала "Сельская молодежь" Олег Попцов

© РИА Новости / Тер-Месропян
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© РИА Новости / К. Карташян / Перейти в медиабанк

Руководители организаций — учредителей информационно-аналитической программы "Деловая Россия" — председатель правления РИА Новости (ныне МИА "Россия сегодня") Владимир Марков и председатель ВГТРК Олег Попцов (слева направо) беседуют в студии программы

Председатель правления РИА Новости (ныне МИА Россия сегодня) Владимир Марков и председатель ВГТРК Олег Попцов беседуют в студии программы Деловая Россия
2 из 3

Руководители организаций — учредителей информационно-аналитической программы "Деловая Россия" — председатель правления РИА Новости (ныне МИА "Россия сегодня") Владимир Марков и председатель ВГТРК Олег Попцов (слева направо) беседуют в студии программы

© РИА Новости / К. Карташян
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в медиабанк

Президент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Попцов

Президент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Попцов
3 из 3

Президент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Попцов

© РИА Новости / Виталий Савельев
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1 из 3

Главный редактор журнала "Сельская молодежь" Олег Попцов

© РИА Новости / Тер-Месропян
Перейти в медиабанк
2 из 3

Руководители организаций — учредителей информационно-аналитической программы "Деловая Россия" — председатель правления РИА Новости (ныне МИА "Россия сегодня") Владимир Марков и председатель ВГТРК Олег Попцов (слева направо) беседуют в студии программы

© РИА Новости / К. Карташян
Перейти в медиабанк
3 из 3

Президент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Попцов

© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в медиабанк
Неудивительно, что происходящее в стране в 80-е годы Попцов принимает со свойственной ему журналистской страстью — он постоянно участвует в знаменитом "Взгляде", да и вообще становится ближе уже не к печатной, а к телевизионной журналистике. Собственно, он этим возвращается к началу своего творческого пути — когда в молодости работал на Ленинградском ТВ, делал там в молодежной редакции программу "Горизонт".
Когда в 1990 году Олега Попцова назначили председателем ВГТРК, то он поставил перед собой и коллегами действительно амбициозные задачи: сделать принципиально новое телевидение, которое работало бы как настоящий информационный — и вместе с тем развлекательный — холдинг.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов и президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко
Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов и президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов и президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко
Попцов умел дружить — и друзья помогали ему на его нелегком пути. Среди них был и Анатолий Лысенко, один из кудесников отечественного ТВ, ставший гендиректором ВГТРК, и знаменитый хирург Святослав Федоров. Он, например, одолжил Олегу Попцову крупную сумму на приобретение видеокамер для нового телевидения. Федоров тогда отказался от любых расписок. Попцов дал другу честное слово и возвратил все уже через три месяца.
За шесть лет ВГТРК — та самая "вторая кнопка" российского телевидения — стала обгонять конкурентов, у компании возник определенный стиль, высочайший уровень качества, а главное — скорость реакции на события. Если новости — то было необходимо выдавать не только сообщение, но и авторский комментарий, поэтому Попцов старался приглашать в команду не просто и только журналистов, а авторов, мыслящих и азартных соратников.
После ВГТРК он возглавлял московский ТВ-Центр, аббревиатуру телеканала — ТВЦ — он расшифровывал как "телевидение вечных ценностей".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Президент телекомпании "ТВ Центр" Олег Попцов с супругой в музее-усадьбе "Кусково" , где состоялась церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот"

Президент телекомпании ТВ Центр Олег Попцов с супругой в музее-усадьбе Кусково
1 из 3

Президент телекомпании "ТВ Центр" Олег Попцов с супругой в музее-усадьбе "Кусково" , где состоялась церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов и телеведущий Игорь Угольников на церемонии вручения премии ТЭФИ-2011 — "Лица"

Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов и телеведущий Игорь Угольников
2 из 3

Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов и телеведущий Игорь Угольников на церемонии вручения премии ТЭФИ-2011 — "Лица"

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанк

Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов на церемонии вручения премии "Триумф", которая состоялась в ГМИИ имени А. С. Пушкина

Президент Евразийской Академии телевидения и радио Олег Попцов на церемонии вручения премии Триумф
3 из 3

Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов на церемонии вручения премии "Триумф", которая состоялась в ГМИИ имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Президент телекомпании "ТВ Центр" Олег Попцов с супругой в музее-усадьбе "Кусково" , где состоялась церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3

Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов и телеведущий Игорь Угольников на церемонии вручения премии ТЭФИ-2011 — "Лица"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов на церемонии вручения премии "Триумф", которая состоялась в ГМИИ имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Собственно, он и был этим человеком вечных ценностей. Даже оставив посты в телевизионном руководстве, журналистикой заниматься не прекратил. Продолжил писать книги и статьи, регулярно публиковался. Порой откровенно смело именовал собственные книги, чего стоит один из его главных бестселлеров — "Хроники времен "царя Бориса", где он довольно бескомпромиссно отзывался о некоторых чиновниках ельцинской команды середины 90-х. В этом тоже была сила его характера — собственным принципам, что нравственным, что профессиональным, он не изменял.
Одну из своих последних книг он назвал "Жизнь вопреки" — вопреки разнообразным слухам и интригам, на которые старался не обращать внимания, а делал то, что ему подсказывали сердце, честь и собственный опыт.
За то, как поменялось наше телевидение в 90-е годы, за многие эксперименты, новые интересные форматы и новые способы работы — мы благодарны именно ему. Человеку, который не боялся взяться за проблему, которая казалась неразрешимой. Получалось как у любимых шестидесятниками Стругацких: "Мы знаем, что эта проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать".
Олег Попцов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
13:53
Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев
 
КультураНовости культурыОлег ПопцовВГТРКОлег ДобродеевБулат Окуджава90-е годыТелевидениеАкадемия российского телевиденияРТРРоссия-1 (телеканал)ТВ Центр (телеканал)
 
 
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