https://ria.ru/20221016/poptsov-1824411000.html

Жизнь вопреки. Умер журналист, один из создателей ВГТРК Олег Попцов

Жизнь вопреки. Умер журналист, один из создателей ВГТРК Олег Попцов - РИА Новости, 16.10.2022

Жизнь вопреки. Умер журналист, один из создателей ВГТРК Олег Попцов

На 89-м году жизни умер один из основателей современного российского телевидения, первый председатель ВГТРК Олег Попцов. Он был, как сегодня говорят, "кризисным РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T15:26

2022-10-16T15:26

2022-10-16T15:59

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Павел Сурков. На 89-м году жизни умер один из основателей современного российского телевидения, первый председатель ВГТРК Олег Попцов. Он был, как сегодня говорят, "кризисным менеджером", человеком, который мог с легкостью реформировать, казалось бы, совершенно безнадежные проекты — и вдыхать в них новую жизнь. Перезапускать и делать яркими, современными, острыми и мощными.Так было с журналом "Сельская молодежь", который в 60-е годы был, скажем так, далеко не самым популярным изданием. Возглавив его в 1966 году, Попцов совершил маленькую журналистскую революцию: на страницах журнала стали появляться тексты Булата Окуджавы, Варлама Шаламова, Василия Шукшина. Если материал был хоть немного связан с темой деревни или сельского быта — почему бы не опубликовать? Порой, правда, приходилось идти на хитрость. Когда, например, возникли сложности с публикацией романа В. Померанцева "Доктор Эшке", то Попцов придумал следующее — включил перед каждой главой цитату из доклада самого Леонида Ильича Брежнева. А как не опубликовать текст, где напрямую цитируется генсек?Неудивительно, что происходящее в стране в 80-е годы Попцов принимает со свойственной ему журналистской страстью — он постоянно участвует в знаменитом "Взгляде", да и вообще становится ближе уже не к печатной, а к телевизионной журналистике. Собственно, он этим возвращается к началу своего творческого пути — когда в молодости работал на Ленинградском ТВ, делал там в молодежной редакции программу "Горизонт".Когда в 1990 году Олега Попцова назначили председателем ВГТРК, то он поставил перед собой и коллегами действительно амбициозные задачи: сделать принципиально новое телевидение, которое работало бы как настоящий информационный — и вместе с тем развлекательный — холдинг.Попцов умел дружить — и друзья помогали ему на его нелегком пути. Среди них был и Анатолий Лысенко, один из кудесников отечественного ТВ, ставший гендиректором ВГТРК, и знаменитый хирург Святослав Федоров. Он, например, одолжил Олегу Попцову крупную сумму на приобретение видеокамер для нового телевидения. Федоров тогда отказался от любых расписок. Попцов дал другу честное слово и возвратил все уже через три месяца.За шесть лет ВГТРК — та самая "вторая кнопка" российского телевидения — стала обгонять конкурентов, у компании возник определенный стиль, высочайший уровень качества, а главное — скорость реакции на события. Если новости — то было необходимо выдавать не только сообщение, но и авторский комментарий, поэтому Попцов старался приглашать в команду не просто и только журналистов, а авторов, мыслящих и азартных соратников.После ВГТРК он возглавлял московский ТВ-Центр, аббревиатуру телеканала — ТВЦ — он расшифровывал как "телевидение вечных ценностей".Собственно, он и был этим человеком вечных ценностей. Даже оставив посты в телевизионном руководстве, журналистикой заниматься не прекратил. Продолжил писать книги и статьи, регулярно публиковался. Порой откровенно смело именовал собственные книги, чего стоит один из его главных бестселлеров — "Хроники времен "царя Бориса", где он довольно бескомпромиссно отзывался о некоторых чиновниках ельцинской команды середины 90-х. В этом тоже была сила его характера — собственным принципам, что нравственным, что профессиональным, он не изменял.Одну из своих последних книг он назвал "Жизнь вопреки" — вопреки разнообразным слухам и интригам, на которые старался не обращать внимания, а делал то, что ему подсказывали сердце, честь и собственный опыт.За то, как поменялось наше телевидение в 90-е годы, за многие эксперименты, новые интересные форматы и новые способы работы — мы благодарны именно ему. Человеку, который не боялся взяться за проблему, которая казалась неразрешимой. Получалось как у любимых шестидесятниками Стругацких: "Мы знаем, что эта проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать".

https://ria.ru/20221016/poptsov-1824403757.html

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2022

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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