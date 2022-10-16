https://ria.ru/20221016/poptsov-1824403628.html

Умер экс-председатель ВГТРК Олег Попцов

Умер экс-председатель ВГТРК Олег Попцов - РИА Новости, 16.10.2022

Умер экс-председатель ВГТРК Олег Попцов

Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов умер в возрасте 88 лет, сообщил в Telegram-канале журналист и депутат... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:51

2022-10-16T13:51

2022-10-16T15:41

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов умер в возрасте 88 лет, сообщил в Telegram-канале журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал Попцова особой личностью, сочетавшей в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять."Основатель телеканала "ТВ Центр" расшифровывал аббревиатуру ТВЦ как "телевидение вечных ценностей". Такой был замах у Попцова, которого во многом считаю своим учителем. Светлая память", — сказал Киселев.Олег Максимович Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. С 1966-го по 1990 год работал главным редактором журнала "Сельская молодежь", сделав издание одним из самых популярных в Советском Союзе. Четырнадцатого июля 1990 года его назначили на пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании. Пятнадцатого февраля 1996 года освобожден от должности. В феврале 2000 года стал президентом — генеральным директором ОАО "ТВ Центр" (ТВЦ). С 2001 года также был президентом Евразийской академии телевидения и радио. Двадцать первого декабря 2005 года совет директоров ТВЦ отправил Попцова в отставку в связи с истечением контракта. В тот же день удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. С 2006-го по 2022 год работал советником генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олег попцов, евгений попов, вгтрк, госдума рф, общество