https://ria.ru/20221016/poptsov-1824403628.html
Умер экс-председатель ВГТРК Олег Попцов
Умер экс-председатель ВГТРК Олег Попцов - РИА Новости, 16.10.2022
Умер экс-председатель ВГТРК Олег Попцов
Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов умер в возрасте 88 лет, сообщил в Telegram-канале журналист и депутат... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:51
2022-10-16T13:51
2022-10-16T15:41
культура
олег попцов
евгений попов
вгтрк
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общество
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов умер в возрасте 88 лет, сообщил в Telegram-канале журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал Попцова особой личностью, сочетавшей в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять."Основатель телеканала "ТВ Центр" расшифровывал аббревиатуру ТВЦ как "телевидение вечных ценностей". Такой был замах у Попцова, которого во многом считаю своим учителем. Светлая память", — сказал Киселев.Олег Максимович Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. С 1966-го по 1990 год работал главным редактором журнала "Сельская молодежь", сделав издание одним из самых популярных в Советском Союзе. Четырнадцатого июля 1990 года его назначили на пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании. Пятнадцатого февраля 1996 года освобожден от должности. В феврале 2000 года стал президентом — генеральным директором ОАО "ТВ Центр" (ТВЦ). С 2001 года также был президентом Евразийской академии телевидения и радио. Двадцать первого декабря 2005 года совет директоров ТВЦ отправил Попцова в отставку в связи с истечением контракта. В тот же день удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. С 2006-го по 2022 год работал советником генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег попцов, евгений попов, вгтрк, госдума рф, общество
Культура, Олег Попцов, Евгений Попов, ВГТРК, Госдума РФ, Общество
13:51 16.10.2022 (обновлено: 15:41 16.10.2022)
Умер экс-председатель ВГТРК Олег Попцов
Умер один из родоначальников российского телевидения, экс-председатель ВГТРК Олег Попцов
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов умер в возрасте 88 лет, сообщил
в Telegram-канале журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.
"Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное", — написал парламентарий.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал Попцова особой личностью, сочетавшей в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять.
"Основатель телеканала "ТВ Центр" расшифровывал аббревиатуру ТВЦ как "телевидение вечных ценностей". Такой был замах у Попцова, которого во многом считаю своим учителем. Светлая память", — сказал Киселев.
Олег Максимович Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. С 1966-го по 1990 год работал главным редактором журнала "Сельская молодежь", сделав издание одним из самых популярных в Советском Союзе. Четырнадцатого июля 1990 года его назначили на пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании. Пятнадцатого февраля 1996 года освобожден от должности.
В феврале 2000 года стал президентом — генеральным директором ОАО "ТВ Центр" (ТВЦ). С 2001 года также был президентом Евразийской академии телевидения и радио. Двадцать первого декабря 2005 года совет директоров ТВЦ отправил Попцова в отставку в связи с истечением контракта. В тот же день удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. С 2006-го по 2022 год работал советником генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.