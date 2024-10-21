https://ria.ru/20241021/putin-1979152005.html

Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом

Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом - РИА Новости, 21.10.2024

Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:51

2024-10-21T16:51

2024-10-21T16:51

общество

россия

владимир путин

олег добродеев

вгтрк

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Добродеева Олега Борисовича - генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"", - говорится в документе.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, олег добродеев, вгтрк