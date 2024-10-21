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Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом - РИА Новости, 21.10.2024
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16:51 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/putin-1979152005.html
Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом
Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом - РИА Новости, 21.10.2024
Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом
Президент России Владимир Путин наградил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:51
2024-10-21T16:51
общество
россия
владимир путин
олег добродеев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Добродеева Олега Борисовича - генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, олег добродеев, вгтрк
Общество, Россия, Владимир Путин, Олег Добродеев, ВГТРК
Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом

Путин наградил гендиректора ВГТРК Олега Добродеева орденом "За доблестный труд"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Добродеева Олега Борисовича - генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"", - говорится в документе.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОлег ДобродеевВГТРК
 
 
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