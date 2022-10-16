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Попцов был подлинным "прорабом перестройки", заявили в ВГТРК - РИА Новости, 16.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221016/poptsov-1824423776.html
Попцов был подлинным "прорабом перестройки", заявили в ВГТРК
Попцов был подлинным "прорабом перестройки", заявили в ВГТРК - РИА Новости, 16.10.2022
Попцов был подлинным "прорабом перестройки", заявили в ВГТРК
Олег Попцов был подлинным "прорабом перестройки" и одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых этапов ее становления, рассказал... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:11
2022-10-16T16:11
культура
олег попцов
олег добродеев
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общество
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Олег Попцов был подлинным "прорабом перестройки" и одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых этапов ее становления, рассказал журналистам гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.О смерти бывшего председателя ВГТРК сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. Попцову было 88 лет."Олег Максимович Попцов был одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых, переломных этапов её становления. Он был подлинным прорабом перестройки: и когда возглавлял журнал "Сельская молодёжь", и когда возглавлял вместе с Егором Яковлевым "Московские новости", и создавая ВГТРК, и начиная ТВЦ. Он воспитал поколение журналистов, которые всегда будут ему благодарны за уроки жизни, уроки профессии и преданность делу, которому был верен до последних дней своей жизни", — отметил Добродеев.Он также назвал Олега Попцова и Анатолия Лысенко (1937 - 2021) создателями ВГТРК, а также рассказал, что именно Попцов готовил самые первые документы компании, включая принятое постановление Верховного Совета РСФСР."Он выбрал то место на московской 5-й улице Ямского поля, где сейчас расположена наша компания. Именно он, когда в самом начале на счету компании не было ни копейки, одолжил "астрономические" 120 000 долларов на покупку первой съемочной техники. Одолжил под своё честное слово, и через три месяца эти деньги ... были возвращены. А компания трудом ее создателей превратилась в главную телерадиовещательную организацию России", — добавил Добродеев.
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олег попцов, олег добродеев, евгений попов, рсфср, вгтрк, госдума рф, общество
Культура, Олег Попцов, Олег Добродеев, Евгений Попов, РСФСР, ВГТРК, Госдума РФ, Общество
16:11 16.10.2022
 
Попцов был подлинным "прорабом перестройки", заявили в ВГТРК

Глава ВГТРК Олег Добродеев: Попцов был подлинным "прорабом перестройки"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОлег Попцов
Олег Попцов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Олег Попцов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Олег Попцов был подлинным "прорабом перестройки" и одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых этапов ее становления, рассказал журналистам гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.
О смерти бывшего председателя ВГТРК сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. Попцову было 88 лет.
"Олег Максимович Попцов был одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых, переломных этапов её становления. Он был подлинным прорабом перестройки: и когда возглавлял журнал "Сельская молодёжь", и когда возглавлял вместе с Егором Яковлевым "Московские новости", и создавая ВГТРК, и начиная ТВЦ. Он воспитал поколение журналистов, которые всегда будут ему благодарны за уроки жизни, уроки профессии и преданность делу, которому был верен до последних дней своей жизни", — отметил Добродеев.
Он также назвал Олега Попцова и Анатолия Лысенко (1937 - 2021) создателями ВГТРК, а также рассказал, что именно Попцов готовил самые первые документы компании, включая принятое постановление Верховного Совета РСФСР.
"Он выбрал то место на московской 5-й улице Ямского поля, где сейчас расположена наша компания. Именно он, когда в самом начале на счету компании не было ни копейки, одолжил "астрономические" 120 000 долларов на покупку первой съемочной техники. Одолжил под своё честное слово, и через три месяца эти деньги ... были возвращены. А компания трудом ее создателей превратилась в главную телерадиовещательную организацию России", — добавил Добродеев.
Олег Попцов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
13:53
Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев
 
КультураОлег ПопцовОлег ДобродеевЕвгений ПоповРСФСРВГТРКГосдума РФОбщество
 
 
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