https://ria.ru/20221016/poptsov-1824423776.html
Попцов был подлинным "прорабом перестройки", заявили в ВГТРК
Попцов был подлинным "прорабом перестройки", заявили в ВГТРК - РИА Новости, 16.10.2022
Попцов был подлинным "прорабом перестройки", заявили в ВГТРК
Олег Попцов был подлинным "прорабом перестройки" и одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых этапов ее становления, рассказал... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:11
2022-10-16T16:11
2022-10-16T16:11
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Олег Попцов был подлинным "прорабом перестройки" и одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых этапов ее становления, рассказал журналистам гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.О смерти бывшего председателя ВГТРК сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. Попцову было 88 лет."Олег Максимович Попцов был одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых, переломных этапов её становления. Он был подлинным прорабом перестройки: и когда возглавлял журнал "Сельская молодёжь", и когда возглавлял вместе с Егором Яковлевым "Московские новости", и создавая ВГТРК, и начиная ТВЦ. Он воспитал поколение журналистов, которые всегда будут ему благодарны за уроки жизни, уроки профессии и преданность делу, которому был верен до последних дней своей жизни", — отметил Добродеев.Он также назвал Олега Попцова и Анатолия Лысенко (1937 - 2021) создателями ВГТРК, а также рассказал, что именно Попцов готовил самые первые документы компании, включая принятое постановление Верховного Совета РСФСР."Он выбрал то место на московской 5-й улице Ямского поля, где сейчас расположена наша компания. Именно он, когда в самом начале на счету компании не было ни копейки, одолжил "астрономические" 120 000 долларов на покупку первой съемочной техники. Одолжил под своё честное слово, и через три месяца эти деньги ... были возвращены. А компания трудом ее создателей превратилась в главную телерадиовещательную организацию России", — добавил Добродеев.
https://ria.ru/20221016/poptsov-1824403757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег попцов, олег добродеев, евгений попов, рсфср, вгтрк, госдума рф, общество
Культура, Олег Попцов, Олег Добродеев, Евгений Попов, РСФСР, ВГТРК, Госдума РФ, Общество
Попцов был подлинным "прорабом перестройки", заявили в ВГТРК
Глава ВГТРК Олег Добродеев: Попцов был подлинным "прорабом перестройки"
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Олег Попцов был подлинным "прорабом перестройки" и одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых этапов ее становления, рассказал журналистам гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.
О смерти бывшего председателя ВГТРК сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов
. Попцову было 88 лет.
"Олег Максимович Попцов был одной из ключевых фигур российской журналистики на одном из самых непростых, переломных этапов её становления. Он был подлинным прорабом перестройки: и когда возглавлял журнал "Сельская молодёжь", и когда возглавлял вместе с Егором Яковлевым "Московские новости", и создавая ВГТРК, и начиная ТВЦ. Он воспитал поколение журналистов, которые всегда будут ему благодарны за уроки жизни, уроки профессии и преданность делу, которому был верен до последних дней своей жизни", — отметил Добродеев.
Он также назвал Олега Попцова и Анатолия Лысенко
(1937 - 2021) создателями ВГТРК, а также рассказал, что именно Попцов готовил самые первые документы компании, включая принятое постановление Верховного Совета РСФСР
.
"Он выбрал то место на московской 5-й улице Ямского поля, где сейчас расположена наша компания. Именно он, когда в самом начале на счету компании не было ни копейки, одолжил "астрономические" 120 000 долларов на покупку первой съемочной техники. Одолжил под своё честное слово, и через три месяца эти деньги ... были возвращены. А компания трудом ее создателей превратилась в главную телерадиовещательную организацию России", — добавил Добродеев.