МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин определил состав Совета при президенте по культуре, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Состав Совета при президенте Российской Федерации по культуре: Путин В. В. — президент Российской Федерации (председатель совета); Шахназаров К. Г. —кинорежиссер, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Киноконцерн "Мосфильм" (заместитель председатель совета); Мединский В. Р. — помощник президента Российской Федерации (секретарь совета)", — говорится в документе.
В совет также вошли:
- гендиректор Первого канала Константин Эрнст;
- гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
- худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский;
- и. о. ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе;
- народный артист СССР Юрий Башмет;
- певица Полина Гагарина;
- кинорежиссер Никита Михалков;
- маэстро Валерий Гергиев;
- гендиректор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров;
- композиторы Игорь Крутой и Игорь Матвиенко;
- пианист Денис Мацуев;
- председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков;
- худрук Театра наций Евгений Миронов;
- гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский;
- писатель Евгений Прилепин;
- президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына;
- президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков;
- митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
Во вторник Путин постановил образовать Совет при президенте по культуре и учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества.
