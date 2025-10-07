Рейтинг@Mail.ru
12:47 07.10.2025 (обновлено: 16:26 07.10.2025)
Путин определил состав Совета при президенте по культуре
Владимир Путин определил состав Совета при президенте по культуре, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. РИА Новости, 07.10.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин определил состав Совета при президенте по культуре, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Состав Совета при президенте Российской Федерации по культуре: Путин В. В. — президент Российской Федерации (председатель совета); Шахназаров К. Г. —кинорежиссер, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Киноконцерн "Мосфильм" (заместитель председатель совета); Мединский В. Р. — помощник президента Российской Федерации (секретарь совета)", — говорится в документе.
В совет также вошли:
Во вторник Путин постановил образовать Совет при президенте по культуре и учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества.
