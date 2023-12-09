https://ria.ru/20231209/tefi-1914804863.html

ТЭФИ-2023: кого наградили за "телевидение смыслов"

ТЭФИ-2023: кого наградили за "телевидение смыслов" - РИА Новости, 09.12.2023

ТЭФИ-2023: кого наградили за "телевидение смыслов"

В Москве прошла церемония вручения наград национальной телевизионной премии ТЭФИ. Каждый год по результатам этой премии можно судить о том, кто же сегодня... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:20

2023-12-09T16:20

2023-12-09T18:07

культура

тэфи

москва

ольга скабеева

евгений попов

борис максудов

вгтрк

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Москве прошла церемония вручения наград национальной телевизионной премии ТЭФИ. Каждый год по результатам этой премии можно судить о том, кто же сегодня является настоящим лидером современного телеэфира. Кто не просто кумир миллионов зрителей, но и лучший среди равных — тот, чьи достижения оценило сообщество профессионалов. И результаты нынешней премии говорят сами за себя. Большинство победителей в номинациях информационного и аналитического телевидения — у ВГТРК (десять бронзовых "Орфеев").Награждение проводится в несколько дней. Сначала проводится церемония для тех, кто отличился в развлекательном сегменте. На следующий день награждают лучших в сфере информационных и публицистических программ. Но так или иначе, результаты премии — это показательный срез всего современного российского телевизионного эфира.Лучшей информационно-аналитической программой стали "Вести недели" (Россия 1) — ожидаемый результат. Это одна из самых информативных, но вместе с тем и эмоциональных передач, регулярно подводящая итоги недели. Она сочетает в себе, с одной стороны, скрупулезный анализ прошедших событий, а с другой — яркий авторский взгляд на происходящее, где актуальные политические события могут соседствовать с ключевыми новостями из области культуры или обсуждением самых горячих общественных дискуссий."Социология показывает, что молодая аудитория, студенты, даже школьники, стали смотреть "Вести недели". А все почему: потому что нужны смыслы, а "Вести недели" — это телевидение смыслов", — сказал на церемонии ведущий программы, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Лучшая информационная программа" — "Вести" ("Россия 1"). Победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" стал военный корреспондент Дмитрий Кулько (Первый канал), а в номинации "Информационный сюжет" — сюжет Эдмунда Желбунова (НТВ) о том, как работают кочевые школы в Якутии.Награда в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу" досталась программе "60 минут", ведущие которого Ольга Скабеева и Евгений Попов ежедневно в "живом" режиме обсуждают вместе со своими гостями — политологами, государственными и общественными деятелями — важные события не то что последних дней, а буквально последних часов, порой реагируя на происходящее в режиме "минута в минуту". Собственно, именно оперативность — но и существенный накал дискуссий — позволили программе получить заслуженную статуэтку.Победителем в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу года" стала "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1) — еще одна, по сути, итоговая программа, результирующая происходящее в нашей стране и в мире, но фактически глазами первого лица государства. Ведущий программы Павел Зарубин показывает политическую активность президента, попытку анализа его личностной позиции вкупе с теми управленческими решениями, которые ежедневно принимает лидер страны. Увидеть мир так, как его видит Владимир Путин, понять президента как человека — это интересно не только профессионалам телеэфира, но и, конечно же, зрителю.Лучшим ведущим вечернего общественно-политического ток-шоу стал Владимир Соловьев ("Вечер с Владимиром Соловьевым", "Россия 1"). Мария Ситтель стала победителем ТЭФИ в номинации "Ведущий дневной информационной программы" ("Россия 1"). Не обошлось на церемонии без трагичных моментов: зал овацией почтил память недавно погибшего журналиста Бориса Максудова. Его посмертная награда — это одновременно и признание заслуг всех военкоров ВГТРК, которые каждую минуту рискуют собственной жизнью. Ради того, чтобы репортаж с места самых горячих и страшных событий вышел в эфир, эти люди готовы ехать в самое пекло, ничего не боясь. Как вспоминали коллеги Максудова, он предпочитал, чтобы его называли не военным, а специальным корреспондентом, и всегда считал, что главное в его работе — это люди, именно их судьбы и надо показывать. Именно это продолжают блестяще делать отважные коллеги Бориса Максудова, которым символично и посвящается статуэтка.Ну а в области наград программ развлекательного блока можно отметить мастерство фактически ветеранов телевизионного эфира: очередную награду получила, например, одна из старейших игр "Что? Где? Когда?" (Первый канал). Еще один телевизионный долгожитель — программа "Умницы и умники", где любой выпускник-гуманитарий, который разбирается в литературе, обществознании и истории нашей страны, может без экзаменов поступить во МГИМО, получила приз как лучшая программа для детей. Ну и любимый миллионами Comedy Club (ТНТ) стал лауреатом в номинации "Развлекательное шоу прайм-тайм", а "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой (НТВ) — лучшее шоу выходного дня. Лучшая программа о путешествиях — "Неизвестные маршруты России" ("Россия-Культура").На ТЭФИ чествуют не только телепрограммы, но и созданные для отечественного телевидения фильмы и сериалы, и здесь необходимо, конечно же, отметить сериал "Шаляпин", команда которого получила награды в номинации "Продюсер сериала" (Екатерина Жукова, Антон Златопольский, Мария Ушакова, ВГТРК).Среди лучших исторических сериалов главную награду получил сериал "Раневская" (Первый канал), а исполнившая в нем заглавную роль Мариэтта Цигаль-Полищук была признана лучшей актрисой исторического сериала. А в номинации "Драматический сериал" доминировал сериал "Триггер-2" и исполнитель главной роли в нем Максим Матвеев.Посмертно награду получил замечательный актер Сергей Пускепалис, трагически погибший в сентябре 2022 года. Но актер успел закончить съемки в детективном сериале "Шифр", и эта роль принесла актеру награду, как и постановщику картины Вере Сторожевой, которая была признана лучшим режиссером сериала.Перечислять всех лауреатов можно очень долго, мы сосредоточились лишь на некоторых ярких номинациях. А поздравления от коллег и друзей со сцены Малого театра звучали долгие часы вручения премии. Но нашедшие своих героев призы означают и то, что их обладатели точно не остановятся на достигнутом и продолжат свою ежедневную — творческую, репортерскую, продюсерскую, эфирную — работу, чтобы и дальше идти вперед — к новым успехам, победам и, конечно же, к новым наградам.

https://ria.ru/20231208/tefi-1914784077.html

https://ria.ru/20231209/tefi-1914786090.html

https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html

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тэфи, москва, ольга скабеева, евгений попов, борис максудов, вгтрк, нтв (телеканал), дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), павел зарубин, программа "вести", культура, культура (телеканал), первый канал (телеканал), николай цискаридзе, ирада зейналова