https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782622804.html

ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ

ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ - РИА Новости, 08.04.2022

ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ

Европейский союз внес в санкционные списки руководителей ряда ведущих российских СМИ, следует из публикации в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:44

2022-04-08T22:44

2022-04-08T22:44

экономика

вгтрк

олег добродеев

игорь коротченко

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Европейский союз внес в санкционные списки руководителей ряда ведущих российских СМИ, следует из публикации в официальном журнале ЕС.В частности, ограничения вводятся против гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, а также против топ-менеджеров других российских СМИ, в том числе Павла Гусева, Алексея Пиманова, Сергея Михайлова и директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.Персональные санкции предусматривают заморозку активов фигурантов и запрет на поездки в ЕС.

https://ria.ru/20220408/ssha-1782601164.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, вгтрк, олег добродеев, игорь коротченко