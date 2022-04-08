https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782622804.html
ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ
ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ - РИА Новости, 08.04.2022
ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ
Европейский союз внес в санкционные списки руководителей ряда ведущих российских СМИ, следует из публикации в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:44
2022-04-08T22:44
2022-04-08T22:44
экономика
вгтрк
олег добродеев
игорь коротченко
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Европейский союз внес в санкционные списки руководителей ряда ведущих российских СМИ, следует из публикации в официальном журнале ЕС.В частности, ограничения вводятся против гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, а также против топ-менеджеров других российских СМИ, в том числе Павла Гусева, Алексея Пиманова, Сергея Михайлова и директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.Персональные санкции предусматривают заморозку активов фигурантов и запрет на поездки в ЕС.
https://ria.ru/20220408/ssha-1782601164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вгтрк, олег добродеев, игорь коротченко
ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ
ЕС ввел санкции против Добродеева, Гусева, Пиманова, Михайлова, Коротченко