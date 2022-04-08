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ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ - РИА Новости, 08.04.2022
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ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ
ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ - РИА Новости, 08.04.2022
ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ
Европейский союз внес в санкционные списки руководителей ряда ведущих российских СМИ, следует из публикации в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:44
2022-04-08T22:44
экономика
вгтрк
олег добродеев
игорь коротченко
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Европейский союз внес в санкционные списки руководителей ряда ведущих российских СМИ, следует из публикации в официальном журнале ЕС.В частности, ограничения вводятся против гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, а также против топ-менеджеров других российских СМИ, в том числе Павла Гусева, Алексея Пиманова, Сергея Михайлова и директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.Персональные санкции предусматривают заморозку активов фигурантов и запрет на поездки в ЕС.
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Севастиан Котов
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экономика, вгтрк, олег добродеев, игорь коротченко
22:44 08.04.2022
 
ЕС ввел санкции против руководителей нескольких российских СМИ

ЕС ввел санкции против Добродеева, Гусева, Пиманова, Михайлова, Коротченко

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг ЕС
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Европейский союз внес в санкционные списки руководителей ряда ведущих российских СМИ, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
В частности, ограничения вводятся против гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, а также против топ-менеджеров других российских СМИ, в том числе Павла Гусева, Алексея Пиманова, Сергея Михайлова и директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.
Персональные санкции предусматривают заморозку активов фигурантов и запрет на поездки в ЕС.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 19:25
США исключили четыре страны из экспортного контроля в рамках санкций
 
ЭкономикаВГТРКОлег ДобродеевИгорь Коротченко
 
 
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