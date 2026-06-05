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Захарова и Киселев прокатились на русской тройке - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:47 05.06.2026 (обновлено: 16:17 05.06.2026)
Захарова и Киселев прокатились на русской тройке

РИА Новости: Захарова и Киселев прокатились на русской тройке на ПМЭФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМария Захарова и Дмитрий Киселев во время катания на русской тройке на ПМЭФ-2026
Мария Захарова и Дмитрий Киселев во время катания на русской тройке на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мария Захарова и Дмитрий Киселев во время катания на русской тройке на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев и Мария Захарова прокатились на экипаже русской тройки на ПМЭФ-2026.
  • Стенд русской тройки за первые два дня работы форума посетили свыше 2 тысяч гостей, а более 400 прокатились в экипаже.
  • В январе 2026 года комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта, а 1 июня была официально зарегистрирована Всероссийская федерация русской тройки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", президент Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Дмитрий Киселев и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокатились на экипаже русской тройки на ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу Киселев прокатился на экипаже русской тройке с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и гендиректором ВГТРК Олегом Добродеевым. Стенд русской тройки за первые два дня работы форума посетили свыше 2 тысяч гостей, а более 400 прокатились в экипаже.
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Захарова вместе с Киселевым сели в экипаж и проехались несколько кругов по площадке Всероссийской федерации русской тройки на полях Петербургского международного экономического форума.
После этого Киселев вручил официальному представителю МИД небольшое украшение в виде подковы.
В январе 2026 года комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта, а 1 июня была официально зарегистрирована Всероссийская федерация русской тройки.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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