Мария Захарова и Дмитрий Киселев во время катания на русской тройке на ПМЭФ-2026

Мария Захарова и Дмитрий Киселев во время катания на русской тройке на ПМЭФ-2026

Захарова и Киселев прокатились на русской тройке

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Киселев и Мария Захарова прокатились на экипаже русской тройки на ПМЭФ-2026.

Стенд русской тройки за первые два дня работы форума посетили свыше 2 тысяч гостей, а более 400 прокатились в экипаже.

В январе 2026 года комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта, а 1 июня была официально зарегистрирована Всероссийская федерация русской тройки.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", президент Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Дмитрий Киселев и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокатились на экипаже русской тройки на ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пятницу Киселев прокатился на экипаже русской тройке с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и гендиректором ВГТРК Олегом Добродеевым . Стенд русской тройки за первые два дня работы форума посетили свыше 2 тысяч гостей, а более 400 прокатились в экипаже.

Захарова вместе с Киселевым сели в экипаж и проехались несколько кругов по площадке Всероссийской федерации русской тройки на полях Петербургского международного экономического форума.

После этого Киселев вручил официальному представителю МИД небольшое украшение в виде подковы.

В январе 2026 года комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта, а 1 июня была официально зарегистрирована Всероссийская федерация русской тройки.