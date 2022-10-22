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В Москве простятся с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым

В Москве простятся с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым - РИА Новости, 22.10.2022

В Москве простятся с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым

Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым проходит в субботу в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2022

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым проходит в субботу в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.О смерти бывшего председателя ВГТРК сообщил 16 октября журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. Попцову было 88 лет. Гражданская панихида проходит в 12.00 по адресу: улица Шаболовка, 37. Похороны пройдут в этот же день на Ваганьковском кладбище."Он действительно создавал не просто телевизионные компании ВГТРК, Московский канал, ТВ Центр, он вообще стоял у истоков всей современной российской журналистики… Я вообще считаю, что Россия часто несправедлива для тех, кто сделал для страны очень очень много. Олег Максимович, безусловно, относится к этим людям", - сказал на прощании генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.По его словам, Попцов был учителем для поколения российских журналистов."Я с гордостью могу назвать Олега Максимовича своим дорогим учителем", - добавил он.Дочь Елена рассказала, что последние годы он жил "внутренней жизнью" и больше молчал.По мнению первого заместителя гендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова, Олег Максимович был жестким, абсолютно не прощал непрофессионализм и всегда что-то придумывал, внедрял."Постоянно был в режиме генератора, в режиме, такого знаете, компактного ядерного реактора. Постоянно в нем что-то кипело. Никогда не сидел на месте", - сказал Кондрашов.Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов отметил, что ему будет не хватать бесед с Попцовым."Мне будет очень не хватать вашей интонации, вашей критики, которая была дороже любой похвалы. Вы знаете, мы все журналисты жили и живем, мало кто это об этом знает, по закону Попцова, потому что Олег Максимович написал для нас тот самый закон о СМИ. Да, там правки, изменения, много чего внесено, но основу, базу создал именно Олег Максимович Попцов", - сказал Попов.Попцов 14 июля 1990 года был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании, проработал в этой должности шесть лет и по указу президента был освобожден с этой должности в 1996 году. После он работал обозревателем в еженедельнике "Общая газета", гендиректором ИД "Пушкинская площадь", генеральным директором ОАО "ТВ Центр". В 2006 году вновь вернулся в ВГТРК в должности советника генерального директора ВГТРК.

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Дарья Буймова

общество, олег попцов, евгений попов, олег добродеев, россия, москва, вгтрк, госдума рф