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Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР - РИА Новости, 29.10.2024
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09:13 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/gosduma-1980632413.html
Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР
Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР - РИА Новости, 29.10.2024
Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР
Депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о награждении медалью ГД директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сообщил председатель нижней... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:13
2024-10-29T09:13
политика
россия
сергей нарышкин
вячеслав володин
олег добродеев
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вгтрк
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о награждении медалью ГД директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Принято решение наградить медалью Государственной Думы директора СВР Сергея Нарышкина, депутаты поддержали инициативу единогласно", - сказал Володин журналистам. Он добавил, что такую же награду решено вручить генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву и аудитору Счетной палаты Светлане Орловой.
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политика, россия, сергей нарышкин, вячеслав володин, олег добродеев, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вгтрк
Политика, Россия, Сергей Нарышкин, Вячеслав Володин, Олег Добродеев, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ВГТРК
Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР

Володин: депутаты хотят наградить медалью Госдумы директора СВР Нарышкина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о награждении медалью ГД директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Принято решение наградить медалью Государственной Думы директора СВР Сергея Нарышкина, депутаты поддержали инициативу единогласно", - сказал Володин журналистам.
Он добавил, что такую же награду решено вручить генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву и аудитору Счетной палаты Светлане Орловой.
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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ПолитикаРоссияСергей НарышкинВячеслав ВолодинОлег ДобродеевГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ВГТРК
 
 
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