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Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР
Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР - РИА Новости, 29.10.2024
Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР
Депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о награждении медалью ГД директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сообщил председатель нижней... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:13
2024-10-29T09:13
2024-10-29T09:13
политика
россия
сергей нарышкин
вячеслав володин
олег добродеев
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о награждении медалью ГД директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Принято решение наградить медалью Государственной Думы директора СВР Сергея Нарышкина, депутаты поддержали инициативу единогласно", - сказал Володин журналистам. Он добавил, что такую же награду решено вручить генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву и аудитору Счетной палаты Светлане Орловой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, сергей нарышкин, вячеслав володин, олег добродеев, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вгтрк
Политика, Россия, Сергей Нарышкин, Вячеслав Володин, Олег Добродеев, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ВГТРК
Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР
Володин: депутаты хотят наградить медалью Госдумы директора СВР Нарышкина