https://ria.ru/20241029/gosduma-1980632413.html

Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР

Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР - РИА Новости, 29.10.2024

Депутаты поддержали идею наградить медалью Госдумы директора СВР

Депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о награждении медалью ГД директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сообщил председатель нижней... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:13

2024-10-29T09:13

2024-10-29T09:13

политика

россия

сергей нарышкин

вячеслав володин

олег добродеев

госдума рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о награждении медалью ГД директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Принято решение наградить медалью Государственной Думы директора СВР Сергея Нарышкина, депутаты поддержали инициативу единогласно", - сказал Володин журналистам. Он добавил, что такую же награду решено вручить генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву и аудитору Счетной палаты Светлане Орловой.

https://ria.ru/20241027/ekspert-1980312918.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, сергей нарышкин, вячеслав володин, олег добродеев, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вгтрк