https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782883806.html

В Кремле осудили санкции против журналистов и руководителей СМИ

В Кремле осудили санкции против журналистов и руководителей СМИ - РИА Новости, 11.04.2022

В Кремле осудили санкции против журналистов и руководителей СМИ

В Кремле осуждают санкции против журналистов и руководителей СМИ, это непозволительно и выходит за рамки понимания, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:33

2022-04-11T12:33

2022-04-11T12:55

политика

дмитрий песков

в мире

россия

московский комсомолец

евросоюз

вгтрк

олег добродеев

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Кремле осуждают санкции против журналистов и руководителей СМИ, это непозволительно и выходит за рамки понимания, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Евросоюз расширил список санкций против физлиц из РФ. В том числе в санкционный список попали президент медиа холдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко, гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор "Редакции газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев и другие."Мы неоднократно уже говорили, тем более, что это не первые наши руководители СМИ, вы знаете, что ваши коллеги уже некоторое время находятся под санкциями. Как таковые санкции мы считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей и руководителей СМИ мы считаем абсолютно непозволительным, мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит за рамки любого понимания", - сообщил Песков, комментируя новые санкции.Он также выразил уверенность, что санкции не повлияют на работу СМИ."Все-таки, наверное, вряд ли как-то санкции могут повлиять на ту объективную редакционную линию, которую занимают наши СМИ. Ни у кого нет ни малейшего сомнения, что наши СМИ так же продолжат активно работать и рассказывать правду о том, что происходит везде в мире, и в нашей стране", - сказал Песков.Комментируя то, что попадание "Комсомольской правды" в санкционный список объяснялось тем, что Путин называл ее любимой газетой, Песков отметил, что это должно быть лестно для издания."Что касается объяснения, почему "Комсомолка" в санкциях, то вас можно только поздравить с таким международным признанием. Я думаю, для вас это лестно звучит, и для нас всех", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782884101.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, дмитрий песков, в мире, россия, московский комсомолец, евросоюз, вгтрк, олег добродеев, игорь коротченко, алексей пиманов, санкции в отношении россии