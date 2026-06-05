Киселев, Эрнст и Добродеев прокатились на русской тройке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Киселев, Константин Эрнст и Олег Добродеев прокатились на русской тройке на ПМЭФ-2026.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", президент Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Дмитрий Киселев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев прокатились на экипаже русской тройки на ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Запряженная в экипаж тройка прокатила гостей по площадке Всероссийской федерации русской тройки на полях Петербургского международного экономического форума.
Русская тройка включена министерством спорта РФ в раздел "Национальные виды спорта" Всероссийского реестра видов спорта. Первый официальный чемпионат России по русской тройке планируется провести в 2027 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.