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Киселев, Эрнст и Добродеев прокатились на русской тройке - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:05 05.06.2026 (обновлено: 14:06 05.06.2026)
Киселев, Эрнст и Добродеев прокатились на русской тройке

Киселев, Эрнст и Добродеев прокатились на русской тройке на ПМЭФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на русской тройке
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на русской тройке - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на русской тройке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев, Константин Эрнст и Олег Добродеев прокатились на русской тройке на ПМЭФ-2026.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", президент Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Дмитрий Киселев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев прокатились на экипаже русской тройки на ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Запряженная в экипаж тройка прокатила гостей по площадке Всероссийской федерации русской тройки на полях Петербургского международного экономического форума.
Русская тройка включена министерством спорта РФ в раздел "Национальные виды спорта" Всероссийского реестра видов спорта. Первый официальный чемпионат России по русской тройке планируется провести в 2027 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияДмитрий КиселевКонстантин ЭрнстОлег ДобродеевРусская тройка
 
 
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