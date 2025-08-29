Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, кто будет участвовать в переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/ushakov-2038370333.html
Ушаков рассказал, кто будет участвовать в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ушаков рассказал, кто будет участвовать в переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 29.08.2025
Ушаков рассказал, кто будет участвовать в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:12:00+03:00
2025-08-29T17:12:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015793804_214:0:2828:1470_1920x0_80_0_0_d56a81908009923820a376095e177e78.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов примут участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как рассказал Ушаков, в переговорах Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе примут участие российские вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента РФ, а также главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса. "(Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий - ред.) Шугаев, Баканов, (глава Центробанка РФ Эльвира - ред.) Набиуллина, (глава "Росатома" Алексей – прим.) Лихачев, (глава Сбера Герман - ред.) Греф", - перечислил Ушаков. Кроме того, он назвал Сечина, Миллера, Дерипаску, Михельсона, Чемезова. Также в составе делегации будут президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, предприниматель Геннадий Тимченко, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250829/ushakov-2038369449.html
https://ria.ru/20250829/putin-2038368532.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015793804_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_3c6c79d2eda1910ae772eb29579cbbd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, газпром, роснефть, шос
В мире, Китай, Россия, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Газпром, Роснефть, ШОС
Ушаков рассказал, кто будет участвовать в переговорах Путина и Си Цзиньпина

На переговорах Путина и Си Цзиньпина будут присутствовать Сечин и Миллер

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов примут участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как рассказал Ушаков, в переговорах Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе примут участие российские вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента РФ, а также главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Лидеры стран ШОС на саммите в Китае подведут итоги работы, заявил Ушаков
Вчера, 17:10
"(Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий - ред.) Шугаев, Баканов, (глава Центробанка РФ Эльвира - ред.) Набиуллина, (глава "Росатома" Алексей – прим.) Лихачев, (глава Сбера Герман - ред.) Греф", - перечислил Ушаков.
Кроме того, он назвал Сечина, Миллера, Дерипаску, Михельсона, Чемезова. Также в составе делегации будут президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, предприниматель Геннадий Тимченко, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков рассказал, сколько дней Путин проведет в Китае
Вчера, 17:09
 
В миреКитайРоссияПекинЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинГазпромРоснефтьШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала