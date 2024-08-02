https://ria.ru/20240802/neprikosnovennost-1963718480.html

Случаи лишения неприкосновенности сенаторов и депутатов Госдумы

Случаи лишения неприкосновенности сенаторов и депутатов Госдумы - РИА Новости, 02.08.2024

Случаи лишения неприкосновенности сенаторов и депутатов Госдумы

Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:10

2024-08-02T16:10

2024-08-02T16:10

справки

россия

госдума рф

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2 августа 2024 года Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора Дмитрия Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий".Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.25 ноября 2021 года депутаты Госдумы лишили неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Калининский районный суд Саратовской области в апреле 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. 25 мая 2022 года Госдума лишила Валерия Рашкина мандата в связи с тем, что против депутата от КПРФ вступил в силу обвинительный приговор. В сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы. 14 февраля 2024 года Мосгорсуд отказал экс-депутату Рашкину в УДО от наказания по делу об охоте.28 мая 2024 года стало известно, что испытательный срок, назначенный бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек, судимость с него снята.24 октября 2019 года депутаты Госдумы сняли неприкосновенность с депутата от "Единой России" Николая Герасименко в связи с административным делом. Таким образом, депутаты разрешили направить дело Герасименко в суд. В июне 2019 года сообщалось, что депутат за рулем своего "Лексуса" сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП. Сам Герасименко подтвердил факт происшествия, но подчеркнул, что значительных травм у пострадавшего не было, а сам он не скрывался. 18 ноября 2019 Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав Николая Герасименко. Из озвученного в суде протокола следует, что автомобиль Герасименко на большой скорости выехал с дублера сразу на третью полосу Ленинского проспекта и не уступил дорогу спортивному мотоциклу KTM 690 SMC. Мотоциклист упал на проезжую часть, получив травмы средней тяжести: сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд других переломов и ушибов. Срок полномочий депутата Госдумы VII созыва Николая Герасименко закончился 11 октября 2021 года. 30 января 2019 года, рассмотрев представление генерального прокурора России, Совет Федерации РФ постановил лишить неприкосновенности члена Совета Рауфа Арашукова и дать согласие на его задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска в его жилище, применение меры пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день Рауф Арашуков был задержан на заседании Совета. В мае 2022 года Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора. В конце сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей признала бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации двух убийств – зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Кроме того, Рауль Арашуков был признан виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. В рамках следствия у семейства изъяли в казну государства активы на 1,5 миллиарда рублей. 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил его к пожизненному сроку. Аналогичное наказание получил его отец. Еще четырех фигурантов дела приговорили к срокам от 5 до 22 лет.В сентябре 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты на приговор Мосгорсуда и утвердил пожизненные сроки Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по делу об убийствах. 6 декабря 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата от "Справедливой России" Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры. По вопросу лишения неприкосновенности Белоусова фракция партии голосовала против, так как считает уголовное преследование необоснованным и надуманным. 28 августа 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова. Законодателя обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей. По данным Следственного комитета РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей. По версии следствия, мать супруги Белоусова получала наличные в Челябинске, в Москве же деньги закладывались в банковскую ячейку. Жена депутата забирала их оттуда. В сентябре 2021 года Вадим Белоусов был избран в Госдуму РФ VIII созыва по списку партии "Справедливая Россия – За правду". В августе 2022 года Мосгорсуд назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Бутакову приговорили к пяти годам условно и штрафу в 500 миллионов, Юревич бежал за границу, он находится в международном розыске. Белоусова должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и был объявлен в розыск. В ноябре 2023 года Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Белоусова. В декабре 2023 года Верховный суд отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. 7 апреля 2015 года Государственная дума РФ поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Справедливая Россия" Ильи Пономарева*. В конце марта Генпрокуратура обратилась в Госдуму с представлением о лишении Пономарева* неприкосновенности в связи с делом фонда "Сколково". В мае 2014 года СК РФ сообщил, что в отношении вице-президента "Сколково" Алексея Бельтюкова возбуждено дело о растрате – по данным следствия, он незаконно передал Пономареву* 750 тысяч долларов из средств фонда. По информации СК, растрату Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени фонда договоры с парламентарием. По данным следствия, таким образом Бельтюков и Пономарев* создали условия для хищения средств "Сколково" в пользу последнего, а депутат был пособником Бельтюкова в растрате денежных средств фонда "Сколково" на сумму более 22 миллионов рублей. Пономарев* в 2015 году уехал из России и с тех пор желания вернуться не изъявлял. Он сообщал, что получил разрешение на временное проживание на Украине, куда и переехал. В июне 2016 года Госдума приняла постановление о лишении мандата Ильи Пономарева* за неисполнение им своих обязанностей. Пономарев* был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Алексей Бельтюков также объявлен в международный розыск. 4 июля 2014 года Госдума поддержала предложение Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности коммуниста Николая Паршина. С просьбой о лишении неприкосновенности депутата в Госдуму обратился генпрокурор РФ Юрий Чайка, который попросил депутатов дать согласие на привлечение Паршина в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве. В КПРФ не исключили, что просьба ГП лишить Паршина неприкосновенности связана с его участием в выборах губернатора Волгоградской области. При этом Паршин заявил накануне о намерении сняться с выборов. По данным Генпрокуратуры, Паршин, будучи депутатом Волгоградской областной думы (2009-2014), совершил несколько махинаций при продаже здания местной школы и нанес ущерб местному бюджету в 25 миллионов рублей. В октябре 2014 года ему предъявили обвинение в мошенничестве. 1 июля 2021 года Волжский городской суд признал Паршина виновным в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" и заочно приговорил его к трем годам тюрьмы. Приговор был вынесен отсутствие обвиняемого, так как с апреля 2017 года он находится в розыске.25 июня 2014 года Совет Федерации на заседании дал согласие Генпрокуратуре на возбуждение в отношении сенатора от Челябинской области Константина Цыбко уголовного дела, предусмотренного статьей "получение взятки", и лишил его неприкосновенности. 5 декабря 2014 года Цыбко был взят под подписку о невыезде по делу о хищении. 12 декабря 2014 года Константину Цыбко было предъявлено обвинение в получении взяток. По версии следствия, в 2012 году Цыбко получил от Евгения Тарасова 17,5 миллионов рублей за содействие в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа. Также Цыбко получил от бизнесмена Олега Лакницкого 10 миллионов рублей за "лоббирование его бизнес-интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области". Сам бывший сенатор назвал следствие фарсом и связал следственные действия с политической борьбой в Челябинской области, а также вскрытыми им фактами коррупции в Озерском городском округе. 3 августа 2017 года суд города Озерск Челябинской области признал экс-сенатор виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей и приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей по обвинению во взяточничестве. 4 августа 2017 года Цыбко подал апелляционную жалобу на приговор, а также меру пресечения в виде ареста. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда. 16 февраля 2018 года прокуроры в прениях в Челябинском облсуде попросили суд изменить наказание бывшему сенатору Константину Цыбко и назначить 14 лет колонии строгого режима. 1 июня 2018 года Челябинский областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции бывшему члену Совета федерации Константину Цыбко. 10 июня 2014 года Госдума дала согласие на представление генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности главы думского комитета по информационной политике Алексея Митрофанова (фракция "Справедливая Россия") для привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу о покушении на мошенничество. В августе 2013 года Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы двух фигурантов дела о крупном мошенничестве: они получили от бизнесмена 2,2 миллиона рублей, пообещав ему нужное решение арбитражного суда, на которое на самом деле никак не могли повлиять. Свидетелем по делу проходил Митрофанов, который якобы присутствовал при передаче взятки, однако статус неприкосновенности не позволил следователям его задержать и привлечь к ответственности. Сам Митрофанов категорически отрицал свою причастность к уголовному делу. Депутата также не допрашивали в суде, так как дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. По данным СМИ, после начала уголовного преследования народный избранник уехал за границу. 13 февраля 2013 года Госдума лишила депутата от КПРФ Константина Ширшова неприкосновенности и дала согласие на привлечение его Генпрокуратурой в качестве обвиняемого. Следствие заподозрило его в покушении на мошенничество с продажей думского мандата за 7,5 миллиона евро. Ширшов сам написал заявление о добровольном сложении депутатской неприкосновенности. 19 апреля 2013 года Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Ширшов считал, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении него были незаконны и не могут быть признаны как основания для обвинения. 22 ноября 2013 года Госдума поддержала ходатайство генпрокуратуры на передачу уголовного дела в отношении Ширшова в суд. 26 мая 2014 года Мосгорсуд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. 14 апреля 2015 года Верховный суд РФ оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ширшова и признал законным приговор, который вступил в силу на следующий день. 22 мая 2015 года Госдума лишила его депутатского мандата. Основанием для досрочного прекращения полномочий Ширшова стало вступление в силу обвинительного приговора суда. 10 января 2017 года стало известно, что он вышел на свободу. 19 февраля 2013 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата партии "Справедливая Россия" Олега Михеева. Дума поддержала запрос Генпрокуратуры о снятии с Михеева депутатской неприкосновенности и привлечении его в качестве обвиняемого. Михееву было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он подписал договор о реконструкции Волгоградского моторостроительного завода, по завершении которого 14 объектов имущества переходили в его собственность. Для реализации задуманного он взял кредит на 172 миллиона рублей, после чего легализовал эти 14 объектов, передав их Виталию Попову, который находится под подпиской о невыезде. Стоимость объектов составляет около 14 миллионов рублей. Другой эпизод в деле Михеева связан с покушением на хищение 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший депутату Волгопромбанк. Еще один эпизод связан с попыткой Михеева использовать служебное положение для влияния на суд, однако впоследствии за истечением сроков давности обвинение было снято. В августе 2019 года Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева. Олег Михеев находится в международном розыске.6 июля 2012 года Госдума лишила иммунитета и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата КПРФ Владимира Бессонова. Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в декабре 2011 года: Бессонов организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку. Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Уголовное дело было заведено по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Уголовное дело было передано в суд в 2015 году. Из-за неявок подсудимого суд вскоре изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на заочный арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено, а в начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство, решив рассмотреть материалы заочно. В сентябре 2018 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Бессонова к трем годам колонии общего режима и объявил его в федеральный розыск. Приговор обжаловали обе стороны процесса. В декабре 2018 года Ростовский областной суд оставил приговор без изменения. 3 ноября 2010 года Госдума приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна, а 9 марта 2011 года дала согласие на арест депутата. По версии российских следственных органов, в 2010 году Егиазарян вместе с тремя предполагаемыми соучастниками обманным путем приобрел 20% акций ЗАО "Центурион Альянс" на общую сумму около 1,57 миллиарда рублей. Сам Егиазарян утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", инициаторами которого якобы выступили бизнесмены Сулейман Керимов и Аркадий Ротенберг, а также бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По мнению депутата, причиной конфликта стало его участие в проекте по реконструкции гостиницы "Москва". В 2012 году следствие возбудило в отношении экс-депутата Ашота Егиазаряна новое уголовное дело – о мошенничестве почти на 6 миллиардов рублей. С ноября 2010 года Егиазарян находится в федеральном, а с конца декабря 2010 года – в международном розыске. В мае 2011 года Интерпол внес Ашота Егиазаряна в базу разыскиваемых лиц. Минюст США в 2013 году отказал генпрокуратуре РФ в выдаче экс-депутата. В мае 2018 года Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. В ноябре 2018 года Мосгорсуд признал приговор законным. 1 ноября 2001 года решением Госдумы III созыва был лишен депутатской неприкосновенности независимый депутат Владимир Головлев. В отношении него было возбуждено уголовное дело в 1996 году в связи с деятельностью Головлева в Челябинской области и расследовалось областной прокуратурой. Как отмечалось в представлении Генерального прокурора, органы следствия располагали доказательствами причастности его к совершению хищений государственных средств в крупных размерах при проведении приватизации на территории Челябинской области. Госдума согласилась с ходатайством Генпрокуратуры о проведение следственных действий в отношении Головлева и обыск, однако не дала согласия на его арест. 2 ноября 2001 года следователи Челябинской прокуратуры предъявили Головлеву обвинение. Расследование уголовного дела в отношении Головлева было окончено 10 января 2002 года, а 21 августа 2002 года его убили в Москве. На следующей день дело в отношении него было прекращено. 18 сентября 1998 года депутатской неприкосновенности был лишен депутат от Дагестана Надир Хачилаев. Надир Хачилаев и его брат Магомед обвинялись в организации в мае 1998 года вооруженного мятежа в Махачкале. Этому предшествовала стычка охраны Хачилаева с дагестанским ОМОНом, в результате которой были убиты трое милиционеров. В ходе мятежа вооруженные сторонники Хачилаевых захватили здание Госсовета Дагестана. В октябре 1999 года он был задержан в Чечне. В июне 2000 года Верховным судом Дагестана приговорен к полутора годам лишения свободы, освобожден из-под стражи в зале суда по амнистии Госдумы в честь 55-летия Победы. 19 января 2002 года был задержан по подозрению в причастности к теракту 18 января в Махачкале, в результате которого погибли семь военнослужащих внутренних войск. 22 января 2002 года был обвинен прокуратурой в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. 11 марта 2002 года полностью оправдан судом Советского района Махачкалы и вышел на свободу.11 августа 2003 года застрелен в Махачкале.6 октября 1995 года депутатской неприкосновенности был лишен Сергей Мавроди (Госдума первого созыва), поскольку "пренебрегал своими обязанностями депутата и продолжал заниматься коммерческой деятельностью". В отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с финансовыми махинациями в бытность его главой финансовой пирамиды "МММ". Задержан Мавроди был только 31 января 2003 года. 28 апреля 2007 года приговорен к четырем с половиной годам и вскоре вышел на свободу. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело. 26 марта 2018 года Сергей Мавроди скончался. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, госдума рф