https://ria.ru/20231227/belousov-1918508750.html

Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову за взяточничество

Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову за взяточничество - РИА Новости, 27.12.2023

Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову за взяточничество

Верховный суд отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на десять лет за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:07

2023-12-27T17:07

2023-12-27T18:49

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Верховный суд отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на десять лет за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд", — сказали в суде.На момент вынесения приговора Белоусов был действующим депутатом, но затем Госдума прекратила его полномочия. На оглашение приговора он не явился и скрылся от следствия.Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск.По данным Следственного комитета, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на общую сумму более трех миллиардов рублей.Белоусова, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишили депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич тоже сбежал от следствия.

https://ria.ru/20231226/arest-1918311189.html

https://ria.ru/20231222/korruptsiya-1917417445.html

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Влада Копылова

верховный суд рф, госдума рф, вадим белоусов, происшествия, россия, челябинская область, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)