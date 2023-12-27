https://ria.ru/20231227/belousov-1918508750.html
Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову за взяточничество
Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову за взяточничество - РИА Новости, 27.12.2023
Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову за взяточничество
Верховный суд отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на десять лет за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:07
2023-12-27T17:07
2023-12-27T18:49
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Верховный суд отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на десять лет за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд", — сказали в суде.На момент вынесения приговора Белоусов был действующим депутатом, но затем Госдума прекратила его полномочия. На оглашение приговора он не явился и скрылся от следствия.Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск.По данным Следственного комитета, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на общую сумму более трех миллиардов рублей.Белоусова, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишили депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич тоже сбежал от следствия.
https://ria.ru/20231226/arest-1918311189.html
https://ria.ru/20231222/korruptsiya-1917417445.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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верховный суд рф, госдума рф, вадим белоусов, происшествия, россия, челябинская область, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Верховный суд РФ, Госдума РФ, Вадим Белоусов, Происшествия, Россия, Челябинская область, Москва, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову за взяточничество
ВС отменил приговор экс-депутату Белоусову, осужденному на десять лет за взятку
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Верховный суд отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на десять лет за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд", — сказали в суде.
На момент вынесения приговора Белоусов был действующим депутатом, но затем Госдума прекратила его полномочия. На оглашение приговора он не явился и скрылся от следствия.
Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск.
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По данным Следственного комитета, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области
Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Белоусова, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишили депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич тоже сбежал от следствия.
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