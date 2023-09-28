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Суд утвердил пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу - РИА Новости, 28.09.2023
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16:56 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/arashukov-1899246851.html
Суд утвердил пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу
Суд утвердил пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу - РИА Новости, 28.09.2023
Суд утвердил пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты на приговор Мосгорсуда и утвердил пожизненные сроки бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:56
2023-09-28T16:56
происшествия
россия
рауф арашуков
московский городской суд
дело клана арашуковых
рауль арашуков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты на приговор Мосгорсуда и утвердил пожизненные сроки бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по делу об убийствах, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. "Суд оставил приговор без изменения", - сказал адвокат Рауля Арашукова. Постанюк передал записи выступлений подсудимых с последним словом. Отец и сын продолжают настаивать на своей невиновности, а Арашуков-старший отметил, что "какая бы темной ни была ночь, всё равно наступает рассвет". Мосгорсуд 27 декабря приговорил к пожизненному заключению Арашуковых, остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Пока шло судебное разбирательство, один из фигурантов, бывший следователь Андрей Филиппов, уже отбыл назначенное наказание с учётом проведенного в СИЗО времени, скоро он выйдет на волю.
https://ria.ru/20230627/arashukov-1880775509.html
https://ria.ru/20221227/arashukovy-1841724747.html
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происшествия, россия, рауф арашуков, московский городской суд, дело клана арашуковых, рауль арашуков
Происшествия, Россия, Рауф Арашуков, Московский городской суд, Дело клана Арашуковых, Рауль Арашуков
Суд утвердил пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу

Апелляционный суд утвердил пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков
Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты на приговор Мосгорсуда и утвердил пожизненные сроки бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по делу об убийствах, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Суд оставил приговор без изменения", - сказал адвокат Рауля Арашукова.
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Постанюк передал записи выступлений подсудимых с последним словом. Отец и сын продолжают настаивать на своей невиновности, а Арашуков-старший отметил, что "какая бы темной ни была ночь, всё равно наступает рассвет".
Мосгорсуд 27 декабря приговорил к пожизненному заключению Арашуковых, остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Пока шло судебное разбирательство, один из фигурантов, бывший следователь Андрей Филиппов, уже отбыл назначенное наказание с учётом проведенного в СИЗО времени, скоро он выйдет на волю.
Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков в Московском городском суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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