https://ria.ru/20230928/arashukov-1899246851.html

Суд утвердил пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу

Суд утвердил пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу - РИА Новости, 28.09.2023

Суд утвердил пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты на приговор Мосгорсуда и утвердил пожизненные сроки бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:56

2023-09-28T16:56

2023-09-28T16:56

происшествия

россия

рауф арашуков

московский городской суд

дело клана арашуковых

рауль арашуков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты на приговор Мосгорсуда и утвердил пожизненные сроки бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по делу об убийствах, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. "Суд оставил приговор без изменения", - сказал адвокат Рауля Арашукова. Постанюк передал записи выступлений подсудимых с последним словом. Отец и сын продолжают настаивать на своей невиновности, а Арашуков-старший отметил, что "какая бы темной ни была ночь, всё равно наступает рассвет". Мосгорсуд 27 декабря приговорил к пожизненному заключению Арашуковых, остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Пока шло судебное разбирательство, один из фигурантов, бывший следователь Андрей Филиппов, уже отбыл назначенное наказание с учётом проведенного в СИЗО времени, скоро он выйдет на волю.

https://ria.ru/20230627/arashukov-1880775509.html

https://ria.ru/20221227/arashukovy-1841724747.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, россия, рауф арашуков, московский городской суд, дело клана арашуковых, рауль арашуков