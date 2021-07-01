https://ria.ru/20210701/sud-1739382875.html

В Волгограде суд заочно вынес приговор экс-депутату за мошенничество

В Волгограде суд заочно вынес приговор экс-депутату за мошенничество - РИА Новости, 01.07.2021

В Волгограде суд заочно вынес приговор экс-депутату за мошенничество

Суд заочно приговорил экс-депутата из Волгограда Николая Паршина, находящегося в розыске, к трем годам тюрьмы за мошенничество на сумму в 25 миллионов рублей... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:25

2021-07-01T12:25

2021-07-01T12:25

россия

генеральная прокуратура рф

волгоградская областная дума

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Суд заочно приговорил экс-депутата из Волгограда Николая Паршина, находящегося в розыске, к трем годам тюрьмы за мошенничество на сумму в 25 миллионов рублей при строительстве школы, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Как сообщалось ранее, по информации Генпрокуратуры, Паршин, будучи депутатом Волгоградской областной думы (2009-2014), совершил несколько махинаций при продаже здания местной школы и нанес ущерб местному бюджету в 25 миллионов рублей. В начале июля 2014 года Паршина лишили депутатской неприкосновенности, а в октябре того же года ему предъявили обвинение в мошенничестве.По данным суда, в четверг Волжский городской суд признал Паршина виновным в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", приговор был вынесен в его отсутствие, так как с апреля 2017 года он находится в розыске."Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства. <…> Срок отбывания наказания надлежит исчислять со дня его фактического задержания", - сообщила Вальковская.В сентябре 2008 года администрация Среднеахтубинского района за 250 тысяч рублей продала заброшенное здание бывшей школы и земельный участок в селе Рахинка. По версии следствия, спустя некоторое время глава районной администрации Сергей Тихонов, директор фирмы, в чьей собственности находилось это имущество, Сергей Чекунков, начальник управления финансов администрации Волжского Андрей Уваров и являвшийся тогда депутатом Волгоградской областной думы Паршин решили похитить бюджетные средства, продав муниципалитету обратно эту школу, но уже за 25 миллионов рублей.Также отмечается, что другие фигуранты дела Тихонов, Чекунков и Уваров полностью признали свою вину в содеянном, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства. По итогам судебного рассмотрения все фигуранты признаны виновными. Бывший глава Среднеахтубинского района Тихонова приговорен к двум годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Чекункову суд назначил два года колонии общего режима. Уваров приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210701/sud-1739375269.html

https://ria.ru/20210625/omsk-1738675593.html

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волгоградская область

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россия, генеральная прокуратура рф, волгоградская областная дума, волгоградская область, происшествия