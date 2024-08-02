https://ria.ru/20240802/sovfed-1963697683.html

Совфед снял неприкосновенность с Савельева

Совфед снял неприкосновенность с Савельева - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед снял неприкосновенность с Савельева

Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора Дмитрия Савельева, он уже задержан, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:48

2024-08-02T14:48

2024-08-02T15:06

россия

дмитрий савельев

вячеслав тимченко

игорь краснов

совет федерации рф

дело сенатора савельева

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора Дмитрия Савельева, он уже задержан, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "На сегодняшнем заседании Совета Федерации палата дала согласие на снятие с Савельева неприкосновенности сенатора", - сказал Тимченко.По его словам, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий".Савельев является членом экономического комитета СФ, представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области.Это не первый случай, когда сенатора задерживают практически прямо в зале заседаний Совфеда. В среду, 30 января 2019 года, во время пленарного заседания Совета Федерации правоохранители задержали сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. На заседании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Рауфа Арашукова его отца Рауля уже приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963695810.html

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россия, дмитрий савельев, вячеслав тимченко, игорь краснов, совет федерации рф, дело сенатора савельева