Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.

Это решение поддержали 329 парламентариев. Таким образом, депутаты разрешили направить дело Герасименко в суд.

В июне сообщалось, что член комитета по охране здоровья за рулем своего "Лексуса" сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП.

Сам Герасименко подтвердил факт происшествия, но подчеркнул, что значительных травм у пострадавшего не было, а сам он не скрывался.