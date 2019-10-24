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РИА Новости

Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко

15:47 24.10.2019 (обновлено: 17:29 24.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНиколай Герасименко
Николай Герасименко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
Это решение поддержали 329 парламентариев. Таким образом, депутаты разрешили направить дело Герасименко в суд.
В июне сообщалось, что член комитета по охране здоровья за рулем своего "Лексуса" сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП.
Сам Герасименко подтвердил факт происшествия, но подчеркнул, что значительных травм у пострадавшего не было, а сам он не скрывался.
По статье о "Нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" виновному может грозить штраф в размере от десяти до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Николай Герасименко
15 октября, 13:42РИА Новости
В Госдуме прокомментировали ситуацию с депутатом Герасименко
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Обсудить 19
Николай ГерасименкоРоссияПроисшествияГосдума РФ
Популярные комментарии
У депутатов не должно быть неприкосновенности.Депутат-это избранный представитель группы граждан и не более.А вот во что они сами превратили это имея полномочия,вопрос другой совсем.
24 октября, 17:16
Олег 84
11521005
Сажать его надо. Лет на 10 без права на досрочное.
24 октября, 17:12
Будущее Страны
71110018
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