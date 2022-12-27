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Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства - РИА Новости, 27.12.2022
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Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства
Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства - РИА Новости, 27.12.2022
Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства
Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего сенатора Рауфа Арашукова по громкому делу об убийствах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:39
2022-12-27T17:36
московский городской суд
происшествия
рауф арашуков
рауль арашуков
россия
москва
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего сенатора Рауфа Арашукова по громкому делу об убийствах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.Аналогичное наказание получил его отец Рауль Арашуков.Дело слушалось с участием коллегии присяжных, признавших отца и сына виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.Арашукова-старшего также признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Голоса присяжных разделились: лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их — заслуживающими снисхождения. Прокурор Мария Семененко на основе вердикта запросила для Арашуковых пожизненные сроки, для других фигурантов — от пяти до 24 лет колонии.Кроме того, суд изъял в пользу государства автомобили подсудимых, включая Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска. Стоимость арестованного имущества значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших.В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына — экс-сенатора Рауфа Арашукова — в участии в нем.Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении других 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.
https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html
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московский городской суд, происшествия, рауф арашуков, рауль арашуков, россия, москва
Московский городской суд, Происшествия, Рауф Арашуков, Рауль Арашуков, Россия, Москва
16:39 27.12.2022 (обновлено: 17:36 27.12.2022)
 
Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Суд приговорил к пожизненным срокам бывшего сенатора Арашукова и его отца за убийства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль в Московском городском суде во время оглашения приговора
Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль в Московском городском суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль в Московском городском суде во время оглашения приговора
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего сенатора Рауфа Арашукова по громкому делу об убийствах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Аналогичное наказание получил его отец Рауль Арашуков.

"Суд не находит препятствий для назначения пожизненного срока Арашукову Раулю и Арашукову Рауфу", — огласила решение судья Елена Гученкова.

Дело слушалось с участием коллегии присяжных, признавших отца и сына виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
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Арашукова-старшего также признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Голоса присяжных разделились: лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их — заслуживающими снисхождения. Прокурор Мария Семененко на основе вердикта запросила для Арашуковых пожизненные сроки, для других фигурантов — от пяти до 24 лет колонии.
Кроме того, суд изъял в пользу государства автомобили подсудимых, включая Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска. Стоимость арестованного имущества значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших.
В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына — экс-сенатора Рауфа Арашукова — в участии в нем.
Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении других 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.
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