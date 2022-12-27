https://ria.ru/20221227/arashukov-1841707509.html
Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства
Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства - РИА Новости, 27.12.2022
Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства
Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего сенатора Рауфа Арашукова по громкому делу об убийствах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:39
2022-12-27T16:39
2022-12-27T17:36
московский городской суд
происшествия
рауф арашуков
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москва
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего сенатора Рауфа Арашукова по громкому делу об убийствах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.Аналогичное наказание получил его отец Рауль Арашуков.Дело слушалось с участием коллегии присяжных, признавших отца и сына виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.Арашукова-старшего также признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Голоса присяжных разделились: лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их — заслуживающими снисхождения. Прокурор Мария Семененко на основе вердикта запросила для Арашуковых пожизненные сроки, для других фигурантов — от пяти до 24 лет колонии.Кроме того, суд изъял в пользу государства автомобили подсудимых, включая Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска. Стоимость арестованного имущества значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших.В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына — экс-сенатора Рауфа Арашукова — в участии в нем.Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении других 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.
https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия, рауф арашуков, рауль арашуков, россия, москва
Московский городской суд, Происшествия, Рауф Арашуков, Рауль Арашуков, Россия, Москва
16:39 27.12.2022 (обновлено: 17:36 27.12.2022)
Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства
Суд приговорил к пожизненным срокам бывшего сенатора Арашукова и его отца за убийства
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего сенатора Рауфа Арашукова по громкому делу об убийствах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Аналогичное наказание получил его отец Рауль Арашуков
.
"Суд не находит препятствий для назначения пожизненного срока Арашукову Раулю и Арашукову Рауфу", — огласила решение судья Елена Гученкова.
Дело слушалось с участием коллегии присяжных, признавших отца и сына виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
Арашукова-старшего также признали виновным в хищении у структур "Газпрома
" на юге России
более 4,4 миллиарда рублей.
Голоса присяжных разделились: лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их — заслуживающими снисхождения. Прокурор Мария Семененко на основе вердикта запросила для Арашуковых пожизненные сроки, для других фигурантов — от пяти до 24 лет колонии.
Кроме того, суд изъял в пользу государства автомобили подсудимых, включая Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска. Стоимость арестованного имущества значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших.
В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына — экс-сенатора Рауфа Арашукова — в участии в нем.
Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении других 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.