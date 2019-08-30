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РИА Новости

Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева

13:44 30.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила судья Оксана Курносова.
В начале января Михееву предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он подписал договор о реконструкции Волгоградского моторостроительного завода, по завершении которого 14 объектов имущества переходили в его собственность. Для реализации задуманного он взял кредит на 172 миллиона рублей, после чего легализовал эти 14 объектов, передав их Виталию Попову, который находится под подпиской о невыезде. Стоимость объектов составляет около 14 миллионов рублей.
Кресло судьи. Архивное фото
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"Дело возбуждено 4 марта 2013 года, с ним соединено несколько уголовных дел. "Номос банк" выдал кредит около 172 миллионов рублей, однако Михеев с соучастниками не вернул эти средства, они были похищены", - зачитал в суде следователь обвинительное заключение, попросив заключить Михеева, объявленного в федеральный розыск в феврале 2017-го, в СИЗО на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ.
Адвокат Александр Чекунов заявил, что в представленных документах есть решения арбитражных судов, согласно которым виновность Михеева и Попова не доказана. Он также представил документы, в которых указано, кто в какой период являлся собственником 14 объектов имущества.
Другой эпизод в деле Михеева связан с покушением на хищение 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший депутату Волгопромбанк. Еще один эпизод связан с попыткой Михеева использовать служебное положение для влияния на суд, однако впоследствии за истечением сроков давности обвинение было снято.
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Олег МихеевГосдума РФПромсвязьбанкМоскваРоссияПроисшествия
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