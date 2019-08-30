Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила судья Оксана Курносова.

В начале января Михееву предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он подписал договор о реконструкции Волгоградского моторостроительного завода, по завершении которого 14 объектов имущества переходили в его собственность. Для реализации задуманного он взял кредит на 172 миллиона рублей, после чего легализовал эти 14 объектов, передав их Виталию Попову, который находится под подпиской о невыезде. Стоимость объектов составляет около 14 миллионов рублей.

"Дело возбуждено 4 марта 2013 года, с ним соединено несколько уголовных дел. "Номос банк" выдал кредит около 172 миллионов рублей, однако Михеев с соучастниками не вернул эти средства, они были похищены", - зачитал в суде следователь обвинительное заключение, попросив заключить Михеева, объявленного в федеральный розыск в феврале 2017-го, в СИЗО на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ.

Адвокат Александр Чекунов заявил, что в представленных документах есть решения арбитражных судов, согласно которым виновность Михеева и Попова не доказана. Он также представил документы, в которых указано, кто в какой период являлся собственником 14 объектов имущества.