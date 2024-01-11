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В ЦИК рассматривают вопрос о передаче мандата экс-депутата Белоусова - РИА Новости, 11.01.2024
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13:37 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/tsik-1920718005.html
В ЦИК рассматривают вопрос о передаче мандата экс-депутата Белоусова
В ЦИК рассматривают вопрос о передаче мандата экс-депутата Белоусова - РИА Новости, 11.01.2024
В ЦИК рассматривают вопрос о передаче мандата экс-депутата Белоусова
Решений о передаче мандата бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова пока нет, уполномоченный ЦИК займется этим вопросом, заявил заместитель председателя ЦИК РФ РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:37
2024-01-11T13:37
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Решений о передаче мандата бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова пока нет, уполномоченный ЦИК займется этим вопросом, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. В ноябре Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Белоусова, обсуждение лишения полномочий проводилось в закрытом режиме. После этого партия "Справедливая Россия - За правду" предложила Центризбиркому кандидатуру депутата заксобрания Кировской области Олеси Редькиной для замещения мандата Вадима Белоусова в Госдуме. "Обязательно уполномоченный центральной избирательной комиссии примет решение. Пока никаких решений нет", - сказал журналистам Булаев. Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
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политика, россия, кировская область, челябинская область, михаил юревич, николай булаев, вадим белоусов, госдума рф, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Политика, Россия, Кировская область, Челябинская область, Михаил Юревич, Николай Булаев, Вадим Белоусов, Госдума РФ, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
В ЦИК рассматривают вопрос о передаче мандата экс-депутата Белоусова

Булаев: решений о передаче мандата экс-депутата Белоусова пока нет

© Фото : партия "Справедливая Россия"Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : партия "Справедливая Россия"
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Решений о передаче мандата бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова пока нет, уполномоченный ЦИК займется этим вопросом, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
В ноябре Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Белоусова, обсуждение лишения полномочий проводилось в закрытом режиме. После этого партия "Справедливая Россия - За правду" предложила Центризбиркому кандидатуру депутата заксобрания Кировской области Олеси Редькиной для замещения мандата Вадима Белоусова в Госдуме.
«
"Обязательно уполномоченный центральной избирательной комиссии примет решение. Пока никаких решений нет", - сказал журналистам Булаев.
Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
 
ПолитикаРоссияКировская областьЧелябинская областьМихаил ЮревичНиколай БулаевВадим БелоусовГосдума РФМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Жилье
 
 
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