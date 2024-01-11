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В ЦИК рассматривают вопрос о передаче мандата экс-депутата Белоусова

В ЦИК рассматривают вопрос о передаче мандата экс-депутата Белоусова - РИА Новости, 11.01.2024

В ЦИК рассматривают вопрос о передаче мандата экс-депутата Белоусова

Решений о передаче мандата бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова пока нет, уполномоченный ЦИК займется этим вопросом, заявил заместитель председателя ЦИК РФ РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:37

2024-01-11T13:37

2024-01-11T13:37

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Решений о передаче мандата бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова пока нет, уполномоченный ЦИК займется этим вопросом, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. В ноябре Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Белоусова, обсуждение лишения полномочий проводилось в закрытом режиме. После этого партия "Справедливая Россия - За правду" предложила Центризбиркому кандидатуру депутата заксобрания Кировской области Олеси Редькиной для замещения мандата Вадима Белоусова в Госдуме. "Обязательно уполномоченный центральной избирательной комиссии примет решение. Пока никаких решений нет", - сказал журналистам Булаев. Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

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