https://ria.ru/20240528/rashkin-1948869894.html
С экс-депутата Рашкина сняли судимость
С экс-депутата Рашкина сняли судимость - РИА Новости, 28.05.2024
С экс-депутата Рашкина сняли судимость
Испытательный срок, назначенный бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек, судимость с него снята, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:46
2024-05-28T12:46
2024-05-28T12:46
валерий рашкин
константин лазарев
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испытательный срок, назначенный бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек, судимость с него снята, сообщил РИА Новости адвокат Константин Лазарев. "Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым", - сказал адвокат.
https://ria.ru/20220929/rashkin-1820355842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий рашкин, константин лазарев, госдума рф, происшествия
Валерий Рашкин, Константин Лазарев, Госдума РФ, Происшествия
С экс-депутата Рашкина сняли судимость
С экс-депутата Рашкина сняли судимость по делу о незаконной охоте