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С экс-депутата Рашкина сняли судимость - РИА Новости, 28.05.2024
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12:46 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/rashkin-1948869894.html
С экс-депутата Рашкина сняли судимость
С экс-депутата Рашкина сняли судимость - РИА Новости, 28.05.2024
С экс-депутата Рашкина сняли судимость
Испытательный срок, назначенный бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек, судимость с него снята, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:46
2024-05-28T12:46
валерий рашкин
константин лазарев
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испытательный срок, назначенный бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек, судимость с него снята, сообщил РИА Новости адвокат Константин Лазарев. "Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым", - сказал адвокат.
https://ria.ru/20220929/rashkin-1820355842.html
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валерий рашкин, константин лазарев, госдума рф, происшествия
Валерий Рашкин, Константин Лазарев, Госдума РФ, Происшествия
С экс-депутата Рашкина сняли судимость

С экс-депутата Рашкина сняли судимость по делу о незаконной охоте

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испытательный срок, назначенный бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек, судимость с него снята, сообщил РИА Новости адвокат Константин Лазарев.
"Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым", - сказал адвокат.
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Валерий РашкинКонстантин ЛазаревГосдума РФПроисшествия
 
 
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