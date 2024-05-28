https://ria.ru/20240528/rashkin-1948869894.html

С экс-депутата Рашкина сняли судимость

С экс-депутата Рашкина сняли судимость - РИА Новости, 28.05.2024

С экс-депутата Рашкина сняли судимость

Испытательный срок, назначенный бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек, судимость с него снята, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:46

2024-05-28T12:46

2024-05-28T12:46

валерий рашкин

константин лазарев

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испытательный срок, назначенный бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек, судимость с него снята, сообщил РИА Новости адвокат Константин Лазарев. "Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым", - сказал адвокат.

https://ria.ru/20220929/rashkin-1820355842.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валерий рашкин, константин лазарев, госдума рф, происшествия