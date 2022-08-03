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Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии - РИА Новости, 03.08.2022
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Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии
Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии - РИА Новости, 03.08.2022
Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии
Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к тюремному заключению за трехмиллиардную взятку, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:33
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происшествия
москва
вадим белоусов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к тюремному заключению за трехмиллиардную взятку, сообщил корреспондент РИА Новости.Также Белоусова оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили ордена "За заслуги перед Отечеством", ему запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью.После начала расследования коллеги по парламенту лишили Белоусова депутатской неприкосновенности, но мандат он не утратил. Во время рассмотрения дела политик находился под подпиской о невыезде. Вчера он присутствовал в Мосгорсуде на оглашении первой части приговора, а сегодня на заседание не явился. По закону, после оглашения решения судьи его должны были взять под стражу.Прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет.По данным СК, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.Бутакову приговорили к пяти годам условно и штрафу в 500 миллионов, Юревич бежал за границу, он находится в международном розыске.
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происшествия, москва, вадим белоусов
15:33 03.08.2022 (обновлено: 16:43 03.08.2022)
 
Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии

Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии и штрафу за взяточничество

© Фото : Государственная дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВадим Белоусов
Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вадим Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к тюремному заключению за трехмиллиардную взятку, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в колонии строгого режима", — огласил приговор судья.
Также Белоусова оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили ордена "За заслуги перед Отечеством", ему запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью.
После начала расследования коллеги по парламенту лишили Белоусова депутатской неприкосновенности, но мандат он не утратил. Во время рассмотрения дела политик находился под подпиской о невыезде. Вчера он присутствовал в Мосгорсуде на оглашении первой части приговора, а сегодня на заседание не явился. По закону, после оглашения решения судьи его должны были взять под стражу.
Прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет.
По данным СК, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Бутакову приговорили к пяти годам условно и штрафу в 500 миллионов, Юревич бежал за границу, он находится в международном розыске.
Экс-депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 12:50
Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора
 
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