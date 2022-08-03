https://ria.ru/20220803/deputat-1806971016.html

Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии

Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии - РИА Новости, 03.08.2022

Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии

Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к тюремному заключению за трехмиллиардную взятку, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:33

2022-08-03T15:33

2022-08-03T16:43

происшествия

москва

вадим белоусов

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к тюремному заключению за трехмиллиардную взятку, сообщил корреспондент РИА Новости.Также Белоусова оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили ордена "За заслуги перед Отечеством", ему запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью.После начала расследования коллеги по парламенту лишили Белоусова депутатской неприкосновенности, но мандат он не утратил. Во время рассмотрения дела политик находился под подпиской о невыезде. Вчера он присутствовал в Мосгорсуде на оглашении первой части приговора, а сегодня на заседание не явился. По закону, после оглашения решения судьи его должны были взять под стражу.Прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет.По данным СК, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.Бутакову приговорили к пяти годам условно и штрафу в 500 миллионов, Юревич бежал за границу, он находится в международном розыске.

https://ria.ru/20220803/belousov-1806899334.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, вадим белоусов