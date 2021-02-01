Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/vzyatka-1595580698.html
Раскрыты детали обвинения депутата Белоусова во взятке
Раскрыты детали обвинения депутата Белоусова во взятке
Обвиняемый в получении взяток депутат Госдумы Вадим Белоусов привлек к коррупционной схеме жену и тещу, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:27
2021-02-01T20:53
вадим белоусов
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
челябинский областной суд
михаил юревич
москва
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/57/1551845756_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_f1021d4c188541b7ef4d0bcbdcf4e20c.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток депутат Госдумы Вадим Белоусов привлек к коррупционной схеме жену и тещу, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.По версии следствия, мать супруги Белоусова получала наличные в Челябинске, в Москве же деньги закладывались в банковскую ячейку. Жена депутата, отмечает газета, забирала их оттуда. Законодателя обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей. При этом адвокаты Белоусова заявляют, что обвинение ложно, так как жена депутата в силу своих физических данных, не смогла бы вынести такое количество наличных за все свои визиты в банк, пишет "Ъ".Ранее Белоусов отказался признать вину. Его защитники отмечали, что большинство обвинений по делу "касаются третьих лиц".По данным СК, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.Как сообщал СК в начале сентября 2020 года, расследование дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд. В конце того же месяца челябинский суд сообщил, что направил дело по подсудности в Мосгорсуд, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва.СК сообщал, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании согласия Госдумы, скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20210201/sotrudnitsa-1595448859.html
москва
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155184/57/1551845756_0:0:623:467_1920x0_80_0_0_88eed0f128a2944c46b94f608e598245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим белоусов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, челябинский областной суд, михаил юревич, москва, челябинск, челябинская область, происшествия

Раскрыты детали обвинения депутата Белоусова во взятке

20:27 01.02.2021 (обновлено: 20:53 01.02.2021)
 
© Фото : партия "Справедливая Россия"Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : партия "Справедливая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток депутат Госдумы Вадим Белоусов привлек к коррупционной схеме жену и тещу, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.
По версии следствия, мать супруги Белоусова получала наличные в Челябинске, в Москве же деньги закладывались в банковскую ячейку. Жена депутата, отмечает газета, забирала их оттуда. Законодателя обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей.
При этом адвокаты Белоусова заявляют, что обвинение ложно, так как жена депутата в силу своих физических данных, не смогла бы вынести такое количество наличных за все свои визиты в банк, пишет "Ъ".
Ранее Белоусов отказался признать вину. Его защитники отмечали, что большинство обвинений по делу "касаются третьих лиц".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 10:18
В Челябинской области сотрудница минздрава ответит в суде за взятку
По данным СК, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Как сообщал СК в начале сентября 2020 года, расследование дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд. В конце того же месяца челябинский суд сообщил, что направил дело по подсудности в Мосгорсуд, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва.
СК сообщал, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании согласия Госдумы, скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.
 
Вадим БелоусовСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФЧелябинский областной судМихаил ЮревичМоскваЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Лента новостейМолния