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Раскрыты детали обвинения депутата Белоусова во взятке

Раскрыты детали обвинения депутата Белоусова во взятке

Обвиняемый в получении взяток депутат Госдумы Вадим Белоусов привлек к коррупционной схеме жену и тещу, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:27

2021-02-01T20:27

2021-02-01T20:53

вадим белоусов

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

челябинский областной суд

михаил юревич

москва

челябинск

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток депутат Госдумы Вадим Белоусов привлек к коррупционной схеме жену и тещу, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.По версии следствия, мать супруги Белоусова получала наличные в Челябинске, в Москве же деньги закладывались в банковскую ячейку. Жена депутата, отмечает газета, забирала их оттуда. Законодателя обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей. При этом адвокаты Белоусова заявляют, что обвинение ложно, так как жена депутата в силу своих физических данных, не смогла бы вынести такое количество наличных за все свои визиты в банк, пишет "Ъ".Ранее Белоусов отказался признать вину. Его защитники отмечали, что большинство обвинений по делу "касаются третьих лиц".По данным СК, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.Как сообщал СК в начале сентября 2020 года, расследование дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд. В конце того же месяца челябинский суд сообщил, что направил дело по подсудности в Мосгорсуд, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва.СК сообщал, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании согласия Госдумы, скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20210201/sotrudnitsa-1595448859.html

москва

челябинск

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