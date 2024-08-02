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Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - РИА Новости, 02.08.2024
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства
Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:27
2024-08-02T14:27
2024-08-02T14:54
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства", — говорится в заявлении.Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию. В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий".Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.
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Совет Федерации РФ, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Дмитрий Савельев, Дело сенатора Савельева, Игорь Краснов, Андрей Иванов, Госдума РФ, Тульская область, Россия
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства
Генпрокуратура заподозрила сенатора Савельева в организации убийства