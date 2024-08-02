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Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - РИА Новости, 02.08.2024
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14:27 02.08.2024 (обновлено: 14:54 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963692134.html
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - РИА Новости, 02.08.2024
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства
Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:27
2024-08-02T14:54
совет федерации рф
происшествия
генеральная прокуратура рф
дмитрий савельев
дело сенатора савельева
игорь краснов
андрей иванов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства", — говорится в заявлении.Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию. В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий".Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.
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совет федерации рф, происшествия, генеральная прокуратура рф, дмитрий савельев, дело сенатора савельева, игорь краснов, андрей иванов, госдума рф, тульская область, россия
Совет Федерации РФ, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Дмитрий Савельев, Дело сенатора Савельева, Игорь Краснов, Андрей Иванов, Госдума РФ, Тульская область, Россия
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

Генпрокуратура заподозрила сенатора Савельева в организации убийства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Дмитрий Савельев
Член Совета Федерации Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Член Совета Федерации Дмитрий Савельев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства", — говорится в заявлении.
Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию.
В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий".
Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.
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Совет Федерации РФПроисшествияГенеральная прокуратура РФДмитрий СавельевДело сенатора СавельеваИгорь КрасновАндрей ИвановГосдума РФТульская областьРоссия
 
 
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