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Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - РИА Новости, 02.08.2024

Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:27

2024-08-02T14:27

2024-08-02T14:54

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства", — говорится в заявлении.Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию. В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий".Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.

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совет федерации рф, происшествия, генеральная прокуратура рф, дмитрий савельев, дело сенатора савельева, игорь краснов, андрей иванов, госдума рф, тульская область, россия