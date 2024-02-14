https://ria.ru/20240214/rashkin-1927382743.html

Суд отказал экс-депутату Рашкину в УДО от наказания по делу об охоте

Суд отказал экс-депутату Рашкину в УДО от наказания по делу об охоте - РИА Новости, 14.02.2024

Суд отказал экс-депутату Рашкину в УДО от наказания по делу об охоте

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин не смог добиться в Мосгорсуде условно-досрочного освобождения от наказания по делу о незаконной охоте, передает корреспондент РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:56

2024-02-14T16:56

2024-02-14T17:00

госдума рф

происшествия

россия

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин не смог добиться в Мосгорсуде условно-досрочного освобождения от наказания по делу о незаконной охоте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Кунцевского суда Москвы отменить, ходатайство адвоката и осужденного Рашкина возвратить заявителю", - огласила решение судья. Мосгорсуд счел, что политик неверно составил свое ходатайство об УДО, с которым обращался в Кунцевский райсуд, а потому решение нижестоящей инстанции подлежало отмене.Неизвестно, будут ли бывший депутат и его адвокат снова обращаться в суд с ходатайством. Двухлетний испытательный срок Рашкина, получившего три года условно, истекает в мае.Рашкин лично присутствовал в суде на рассмотрении апелляционной жалобы. В ней он просил учесть доводы о его исправлении, заявив, что "отказался от того вида деятельности, за который был осужден". "Я до сих пор делаю шаги, чтобы компенсировать ущерб, который я нанес",- добавил Рашкин.Как следует из текста решения Кунцевского райсуда, которое есть в распоряжении РИА Новости, в ноябре Рашкин обратился с ходатайством об УДО, "указывая на то, что в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, перечислил на счет комитета денежные средства, что суммарно превышает многократно размер ущерба, чем ему было вменено, также возместил процессуальные расходы", говорится в тексте. При этом сумма выплат экс-депутатом не названа.Как утверждала защита, Рашкин "вел себя безупречно, не совершал административных правонарушений и преступлений, оружие сдал на реализацию, положительно характеризуется".Прокурор был против УДО, ссылаясь на "отсутствие достаточных оснований для условно-досрочного освобождения".Кунцевский райсуд не удовлетворил требование Рашкина об УДО, отметив, что наказание ему назначили условно, таким образом, "вывод о том, что осужденный исправился в полном объеме и доказал это своим безупречным поведением, то есть указанные цели уголовного наказания в отношении Рашкина В.Ф. достигнуты, преждевременен". В инстанции также пояснили, что "законопослушный образ жизни Рашкина, на который, в частности, он ссылается, является нормой поведения для всех граждан".Калининский районный суд Саратовской области в апреле 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона". Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.В сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы, который с него сняли после вступления приговора в законную силу.

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https://ria.ru/20240131/deputat-1924486957.html

https://ria.ru/20240116/dokhody-1921748070.html

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Кирилл Волков

госдума рф, происшествия, россия, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина