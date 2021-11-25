https://ria.ru/20211125/deputat-1760697729.html

"Пора положить этому конец": Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

"Пора положить этому конец": Рашкина лишили депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 25.11.2021

"Пора положить этому конец": Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Коллеги Валерия Рашкина лишили его одной из основных привилегий — депутатской неприкосновенности. Ранее парламентарий публично признался в убийстве лося... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:35

2021-11-25T16:35

2021-11-25T21:08

охота

лысогорский район

иркутская область

саратовская область

валерий рашкин

единая россия

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Коллеги Валерия Рашкина лишили его одной из основных привилегий — депутатской неприкосновенности. Ранее парламентарий публично признался в убийстве лося. Расследование — на контроле центрального аппарата СК. Это не первый случай, когда депутатов и высокопоставленных чиновников уличают в незаконной охоте. Но, как правило, они остаются безнаказанными. Общественники и зоозащитники считают, что нужны поправки в закон. РИА Новости разбиралось в ситуации.Лось вместо кабанаГосдума на пленарном заседании одобрила представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.За проголосовали 343 депутата, против — 55, двое воздержались. Краснов подчеркнул, что Рашкин, будучи охотником более чем с 20-летним стажем, сознательно пошел на преступление."Благодаря СМИ этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным. Тем более что на сегодня Рашкин уже дважды публично фактически признал причастность к инкриминируемому деянию", — отметил глава ведомства. Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. В багажнике его автомобиля лежала разделанная туша лося. Депутат уверял, что нашел мясо, гуляя по лесу, и решил отвезти домой. Шкуру, голову и другие части животного обнаружили неподалеку.Возбудили уголовное дело, расследованием занялся центральный аппарат СК. Семнадцатого ноября в Думу поступило представление генерального прокурора о лишении Рашкина неприкосновенности, после чего парламентарий опубликовал в ютьюбе видеоролик с признанием в убийстве лося.Он объяснил, что гостил у друзей в фермерском хозяйстве. Отстрел лосей там строго запрещен. Рашкин приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". Думал, что все документы оформлены как положено.Депутат назвал себя жертвой "стечения обстоятельств", уверял, что спутал лося с кабаном. Хотя у него был тепловизор, позволяющий безошибочно определить, кто перед тобой: на большом расстоянии и в любую погоду.Однопартийцы считают, что необходимости лишать Рашкина неприкосновенности не было. Сам депутат готов возместить ущерб окружающей среде: выплатить 80 тысяч рублей, а также приобрести лосиху и выпустить ее на месте охоты.Волки, медведи, гусиБольших начальников и раньше уличали в браконьерстве. Так, в конце февраля соцсети распространили фотографии: курганский депутат от "Единой России" Денис Хахалов и его пять приятелей позируют на фоне четырех убитых волков. Было и видео жестокой расправы: еще живого зверя переезжают на снегоходе, тычут ему в морду ружьем. Дело возбудили только летом.Браконьеров обнаружил госинспектор Алексей Саночкин. Он выяснил, что им помогал егерь с непогашенной судимостью. Руководство не оценило инициативу: инспектора, отслужившего уже 22 года, уволили. Саночкин больше трех месяцев безуспешно пытается обжаловать это решение.Хахалова исключили из партии. Прокомментировать ситуацию РИА Новости в СК по Свердловской области отказались.Летом же завели дело на депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко. В одном из аккаунтов инстаграма опубликовали фото: охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной из тушек гусей. Местные следователи насчитали не менее 178 птиц. Крамаренко уверял, что фото отредактировали в "Фотошопе" и это всего лишь перьевые чучела.По данным департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, ущерб от незаконной добычи гусей — более 700 тысяч рублей. Региональное отделение "Единой России" заморозило членство Крамаренко в партии на время разбирательств. Новостей о ходе расследования пока нет. Сильный общественный резонанс вызвал инцидент с уже бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. В 2018-м в Сети появилось видео, на котором он убивает спящего медведя выстрелом в голову и вытаскивает зверя из берлоги веревкой. Тогда в пресс-службе губернатора сообщили, что ролик якобы сняли в ноябре 2016-го, то есть осенью, когда охота на бурого медведя разрешена. Но позже выяснилось, что на самом деле дело было в январе 2017-го — зимой звери в спячке, и охотиться на них запрещено.В декабре 2019-го Левченко подал в отставку. В пресс-службе заявили, что это не связано с незаконной охотой. Привлекли ли чиновника к ответственности — неизвестно. В МВД Иркутской области уточнили, что делом занималось федеральное МВД. Там пообещали предоставить информацию о результатах, но на момент публикации редакция ответ не получила.Сейчас Левченко — первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ. Он один из тех, кто вступился за Валерия Рашкина. А шумиху вокруг инцидента с убитым лосем назвал провокацией.Поправки в закон"Такие случаи с представителями власти происходят регулярно. Но не знаю ни об одном, когда бы суд привлек высокопоставленного браконьера к ответственности. ВИП-охота процветает, — говорит председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких. — Нужны показательные меры, чтобы стало ясно: избежать наказания не получится".По его словам, проблему следует решать комплексно: ужесточить наказание, увеличить штат государственных инспекторов, оснастить их оборудованием.Юрист и председатель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина считает, что необходимы поправки в федеральный закон "Об охоте", и предлагает запретить на законодательном уровне охотиться депутатам, силовикам, судьям.Для некоторых категорий — сенаторов и депутатов — запрет должен действовать не только в период исполнения полномочий, но и в течение пяти лет после отставки. Юристы организации опубликовали соответствующую петицию на платформе change.org. Под ней подписались уже больше двух тысяч человек.Общественники уверены: если не предпринять оперативных мер, депутаты и чиновники по-прежнему будут пользоваться своим положением и легко уходить от ответственности.

https://ria.ru/20210807/okhota-1744749989.html

лысогорский район

иркутская область

саратовская область

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"Я стал жертвой стечения обстоятельств" – Рашкин об убийстве лося под Саратовом Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". 2021-11-25T16:35 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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охота, лысогорский район, иркутская область, саратовская область, валерий рашкин, единая россия, госдума рф, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина