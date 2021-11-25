16:35 25.11.2021 (обновлено: 21:08 25.11.2021)
"Пора положить этому конец": Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
С депутата Госдумы от КПРФ Рашкина сняли неприкосновенность за незаконную охоту на лося
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Коллеги Валерия Рашкина лишили его одной из основных привилегий — депутатской неприкосновенности. Ранее парламентарий публично признался в убийстве лося. Расследование — на контроле центрального аппарата СК. Это не первый случай, когда депутатов и высокопоставленных чиновников уличают в незаконной охоте. Но, как правило, они остаются безнаказанными. Общественники и зоозащитники считают, что нужны поправки в закон. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Лось вместо кабана
Госдума на пленарном заседании одобрила представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.
За проголосовали 343 депутата, против — 55, двое воздержались. Краснов подчеркнул, что Рашкин, будучи охотником более чем с 20-летним стажем, сознательно пошел на преступление.
"Благодаря СМИ этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным. Тем более что на сегодня Рашкин уже дважды публично фактически признал причастность к инкриминируемому деянию", — отметил глава ведомства.
Депутат Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области
Депутат Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области
Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. В багажнике его автомобиля лежала разделанная туша лося. Депутат уверял, что нашел мясо, гуляя по лесу, и решил отвезти домой. Шкуру, голову и другие части животного обнаружили неподалеку.
Возбудили уголовное дело, расследованием занялся центральный аппарат СК. Семнадцатого ноября в Думу поступило представление генерального прокурора о лишении Рашкина неприкосновенности, после чего парламентарий опубликовал в ютьюбе видеоролик с признанием в убийстве лося.
Он объяснил, что гостил у друзей в фермерском хозяйстве. Отстрел лосей там строго запрещен. Рашкин приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". Думал, что все документы оформлены как положено.
Депутат назвал себя жертвой "стечения обстоятельств", уверял, что спутал лося с кабаном. Хотя у него был тепловизор, позволяющий безошибочно определить, кто перед тобой: на большом расстоянии и в любую погоду.
Однопартийцы считают, что необходимости лишать Рашкина неприкосновенности не было. Сам депутат готов возместить ущерб окружающей среде: выплатить 80 тысяч рублей, а также приобрести лосиху и выпустить ее на месте охоты.
Волки, медведи, гуси
Больших начальников и раньше уличали в браконьерстве. Так, в конце февраля соцсети распространили фотографии: курганский депутат от "Единой России" Денис Хахалов и его пять приятелей позируют на фоне четырех убитых волков. Было и видео жестокой расправы: еще живого зверя переезжают на снегоходе, тычут ему в морду ружьем. Дело возбудили только летом.
Браконьеров обнаружил госинспектор Алексей Саночкин. Он выяснил, что им помогал егерь с непогашенной судимостью. Руководство не оценило инициативу: инспектора, отслужившего уже 22 года, уволили. Саночкин больше трех месяцев безуспешно пытается обжаловать это решение.
Хахалова исключили из партии. Прокомментировать ситуацию РИА Новости в СК по Свердловской области отказались.
Летом же завели дело на депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко. В одном из аккаунтов инстаграма опубликовали фото: охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной из тушек гусей. Местные следователи насчитали не менее 178 птиц. Крамаренко уверял, что фото отредактировали в "Фотошопе" и это всего лишь перьевые чучела.
По данным департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, ущерб от незаконной добычи гусей — более 700 тысяч рублей. Региональное отделение "Единой России" заморозило членство Крамаренко в партии на время разбирательств. Новостей о ходе расследования пока нет.
Сильный общественный резонанс вызвал инцидент с уже бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. В 2018-м в Сети появилось видео, на котором он убивает спящего медведя выстрелом в голову и вытаскивает зверя из берлоги веревкой. Тогда в пресс-службе губернатора сообщили, что ролик якобы сняли в ноябре 2016-го, то есть осенью, когда охота на бурого медведя разрешена. Но позже выяснилось, что на самом деле дело было в январе 2017-го — зимой звери в спячке, и охотиться на них запрещено.
Стоп-кадр видео с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко во время охоты
Стоп-кадр видео с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко во время охоты
В декабре 2019-го Левченко подал в отставку. В пресс-службе заявили, что это не связано с незаконной охотой. Привлекли ли чиновника к ответственности — неизвестно. В МВД Иркутской области уточнили, что делом занималось федеральное МВД. Там пообещали предоставить информацию о результатах, но на момент публикации редакция ответ не получила.
Сейчас Левченко — первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ. Он один из тех, кто вступился за Валерия Рашкина. А шумиху вокруг инцидента с убитым лосем назвал провокацией.
© Фото : официальная страница Сергея Левченко ВКонтактеПервый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ Сергей Левченко и первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин
Первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ Сергей Левченко и первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин
Поправки в закон
"Такие случаи с представителями власти происходят регулярно. Но не знаю ни об одном, когда бы суд привлек высокопоставленного браконьера к ответственности. ВИП-охота процветает, — говорит председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких. — Нужны показательные меры, чтобы стало ясно: избежать наказания не получится".
По его словам, проблему следует решать комплексно: ужесточить наказание, увеличить штат государственных инспекторов, оснастить их оборудованием.
Юрист и председатель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина считает, что необходимы поправки в федеральный закон "Об охоте", и предлагает запретить на законодательном уровне охотиться депутатам, силовикам, судьям.
Для некоторых категорий — сенаторов и депутатов — запрет должен действовать не только в период исполнения полномочий, но и в течение пяти лет после отставки. Юристы организации опубликовали соответствующую петицию на платформе change.org. Под ней подписались уже больше двух тысяч человек.
Общественники уверены: если не предпринять оперативных мер, депутаты и чиновники по-прежнему будут пользоваться своим положением и легко уходить от ответственности.