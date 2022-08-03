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Осужденного депутата Белоусова объявили в розыск - РИА Новости, 03.08.2022
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Осужденного депутата Белоусова объявили в розыск
Осужденного депутата Белоусова объявили в розыск - РИА Новости, 03.08.2022
Осужденного депутата Белоусова объявили в розыск
Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:00
2022-08-03T19:09
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд 3 августа 2022 года вынес постановление об объявлении осуждённого Белоусова Вадима Владимировича в розыск в связи с его неявкой без уважительных на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения", - сказали в пресс-службе.Ранее суд признал его виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор.
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происшествия, московский городской суд
19:00 03.08.2022 (обновлено: 19:09 03.08.2022)
 
Осужденного депутата Белоусова объявили в розыск

Мосгорсуд объявил в розыск осужденного на десять лет колонии депутата Белоусова

© Фото : партия "Справедливая Россия"Вадим Белоусов
Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : партия "Справедливая Россия"
Вадим Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд 3 августа 2022 года вынес постановление об объявлении осуждённого Белоусова Вадима Владимировича в розыск в связи с его неявкой без уважительных на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения", - сказали в пресс-службе.
Ранее суд признал его виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.
Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор.
Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 16:27
Адвокат осужденного депутата Белоусова не знает, куда он исчез
 
ПроисшествияМосковский городской суд
 
 
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