https://ria.ru/20220803/belousov-1807062872.html

Осужденного депутата Белоусова объявили в розыск

Осужденного депутата Белоусова объявили в розыск - РИА Новости, 03.08.2022

Осужденного депутата Белоусова объявили в розыск

Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:00

2022-08-03T19:00

2022-08-03T19:09

происшествия

московский городской суд

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд 3 августа 2022 года вынес постановление об объявлении осуждённого Белоусова Вадима Владимировича в розыск в связи с его неявкой без уважительных на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения", - сказали в пресс-службе.Ранее суд признал его виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор.

https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806995554.html

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происшествия, московский городской суд