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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина - РИА Новости, 25.05.2022
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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина - РИА Новости, 25.05.2022
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
Госдума на пленарном заседании в среду лишила Валерия Рашкина мандата в связи с тем, что против депутата от КПРФ вступил в силу обвинительный приговор. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:49
2022-05-25T18:58
политика
происшествия
саратовская область
россия
госдума рф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
следственный комитет россии (ск рф)
саратовский областной суд
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду лишила Валерия Рашкина мандата в связи с тем, что против депутата от КПРФ вступил в силу обвинительный приговор.За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 337 депутатов, против - 58, воздержались - 14.Комиссия Госдумы по мандатным вопросам во вторник внесла в палату проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина.Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Ему также запретили охотиться в течение двух лет. Саратовский областной суд 24 мая отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата, и решение вступило в законную силу.В ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, спрятал оружие, а разделанную тушу сложил в багажник машины. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ — "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Депутат признал вину перед оглашением приговора, но "сослался на незнание закона".Рашкина также лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей, поскольку он был за рулем с признаками опьянения.
https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html
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политика, происшествия, саратовская область, россия, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина, следственный комитет россии (ск рф), саратовский областной суд , валерий рашкин, кпрф
17:49 25.05.2022 (обновлено: 18:58 25.05.2022)
 
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Госдума на пленарном заседании лишила мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина

© РИА Новости / Вадим Федотов / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Вадим Федотов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду лишила Валерия Рашкина мандата в связи с тем, что против депутата от КПРФ вступил в силу обвинительный приговор.
За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 337 депутатов, против - 58, воздержались - 14.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам во вторник внесла в палату проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 12:46
КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий
Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Ему также запретили охотиться в течение двух лет. Саратовский областной суд 24 мая отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата, и решение вступило в законную силу.
В ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, спрятал оружие, а разделанную тушу сложил в багажник машины. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ — "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Депутат признал вину перед оглашением приговора, но "сослался на незнание закона".
Рашкина также лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей, поскольку он был за рулем с признаками опьянения.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:15
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
 
ПолитикаПроисшествияСаратовская областьРоссияГосдума РФДело о незаконной охоте с участием РашкинаСледственный комитет России (СК РФ)Саратовский областной судВалерий РашкинКПРФ
 
 
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