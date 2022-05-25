17:49 25.05.2022 (обновлено: 18:58 25.05.2022)
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
Госдума на пленарном заседании лишила мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина
Валерий Рашкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду лишила Валерия Рашкина мандата в связи с тем, что против депутата от КПРФ вступил в силу обвинительный приговор.
За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 337 депутатов, против - 58, воздержались - 14.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам во вторник внесла в палату проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина.
Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Ему также запретили охотиться в течение двух лет. Саратовский областной суд 24 мая отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата, и решение вступило в законную силу.
В ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, спрятал оружие, а разделанную тушу сложил в багажник машины. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ — "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Депутат признал вину перед оглашением приговора, но "сослался на незнание закона".
Рашкина также лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей, поскольку он был за рулем с признаками опьянения.
5 марта, 13:15Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед