https://ria.ru/20220525/rashkin-1790691310.html

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина - РИА Новости, 25.05.2022

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Госдума на пленарном заседании в среду лишила Валерия Рашкина мандата в связи с тем, что против депутата от КПРФ вступил в силу обвинительный приговор. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:49

2022-05-25T17:49

2022-05-25T18:58

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дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду лишила Валерия Рашкина мандата в связи с тем, что против депутата от КПРФ вступил в силу обвинительный приговор.За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 337 депутатов, против - 58, воздержались - 14.Комиссия Госдумы по мандатным вопросам во вторник внесла в палату проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина.Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Ему также запретили охотиться в течение двух лет. Саратовский областной суд 24 мая отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата, и решение вступило в законную силу.В ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, спрятал оружие, а разделанную тушу сложил в багажник машины. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ — "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Депутат признал вину перед оглашением приговора, но "сослался на незнание закона".Рашкина также лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей, поскольку он был за рулем с признаками опьянения.

https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html

https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html

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Владимир Лаврентьев

политика, происшествия, саратовская область, россия, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина, следственный комитет россии (ск рф), саратовский областной суд , валерий рашкин, кпрф