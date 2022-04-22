https://ria.ru/20220422/rashkin-1784874786.html

Депутат Рашкин обжаловал приговор по делу о незаконной охоте

Депутат Рашкин обжаловал приговор по делу о незаконной охоте - РИА Новости, 22.04.2022

Депутат Рашкин обжаловал приговор по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обжаловал решение суда по делу о незаконной охоте и назвал приговор несправедливым. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:53

2022-04-22T11:53

2022-04-22T12:54

дело о незаконной охоте с участием рашкина

происшествия

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

валерий рашкин

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763616711_0:161:470:425_1920x0_80_0_0_3b0b35c5c12b0419678235e53788a5ce.jpg

КАЛИНИНСК (Саратовская область), 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обжаловал решение суда по делу о незаконной охоте и назвал приговор несправедливым.В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться тоже на два года."Решение суда я считаю несправедливым… Решение суда, которое несоразмерно совершенному правонарушению на охоте… Мы вместе с адвокатами обжаловали это решение суда в апелляционной инстанции. У нас ее приняли в канцелярии", - сказал Рашкин журналистам после оглашения.Он добавил, что от Саратовского областного суда, в котором будет рассматриваться апелляция, ждет "справедливого" решения и надеется, что "тяжелый" для него приговор будет заменен судебным штрафом.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области депутат без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но сослался на незнание закона и пообещал больше никогда не охотиться.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220422/rashkin-1784882047.html

https://ria.ru/20220422/rashkin-1784877760.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дело о незаконной охоте с участием рашкина, происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), валерий рашкин, кпрф