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Депутат Рашкин обжаловал приговор по делу о незаконной охоте - РИА Новости, 22.04.2022
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Депутат Рашкин обжаловал приговор по делу о незаконной охоте
Депутат Рашкин обжаловал приговор по делу о незаконной охоте - РИА Новости, 22.04.2022
Депутат Рашкин обжаловал приговор по делу о незаконной охоте
Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обжаловал решение суда по делу о незаконной охоте и назвал приговор несправедливым. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:53
2022-04-22T12:54
дело о незаконной охоте с участием рашкина
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
валерий рашкин
кпрф
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КАЛИНИНСК (Саратовская область), 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обжаловал решение суда по делу о незаконной охоте и назвал приговор несправедливым.В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться тоже на два года."Решение суда я считаю несправедливым… Решение суда, которое несоразмерно совершенному правонарушению на охоте… Мы вместе с адвокатами обжаловали это решение суда в апелляционной инстанции. У нас ее приняли в канцелярии", - сказал Рашкин журналистам после оглашения.Он добавил, что от Саратовского областного суда, в котором будет рассматриваться апелляция, ждет "справедливого" решения и надеется, что "тяжелый" для него приговор будет заменен судебным штрафом.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области депутат без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но сослался на незнание закона и пообещал больше никогда не охотиться.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220422/rashkin-1784882047.html
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дело о незаконной охоте с участием рашкина, происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), валерий рашкин, кпрф
11:53 22.04.2022 (обновлено: 12:54 22.04.2022)
 
Депутат Рашкин обжаловал приговор по делу о незаконной охоте

Депутат Рашкин подал апелляцию на приговор по делу о незаконной охоте

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы
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КАЛИНИНСК (Саратовская область), 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обжаловал решение суда по делу о незаконной охоте и назвал приговор несправедливым.
В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться тоже на два года.
Депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин у здания Калининского районного суда города Саратова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Рашкин заявил, что потеряет мандат депутата из-за решения суда
"Решение суда я считаю несправедливым… Решение суда, которое несоразмерно совершенному правонарушению на охоте… Мы вместе с адвокатами обжаловали это решение суда в апелляционной инстанции. У нас ее приняли в канцелярии", - сказал Рашкин журналистам после оглашения.
Он добавил, что от Саратовского областного суда, в котором будет рассматриваться апелляция, ждет "справедливого" решения и надеется, что "тяжелый" для него приговор будет заменен судебным штрафом.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области депутат без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но сослался на незнание закона и пообещал больше никогда не охотиться.
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Дело о незаконной охоте с участием РашкинаПроисшествияСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Валерий РашкинКПРФ
 
 
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