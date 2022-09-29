https://ria.ru/20220929/rashkin-1820355842.html

Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы

Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы - РИА Новости, 29.09.2022

Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы

Верховный суд РФ в четверг отклонил жалобу коммуниста Валерия Рашкина на лишение его статуса депутата Госдумы за незаконную охоту, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:04

2022-09-29T16:04

2022-09-29T16:09

политика

россия

госдума рф

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг отклонил жалобу коммуниста Валерия Рашкина на лишение его статуса депутата Госдумы за незаконную охоту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", - огласил решение судья. В иске Рашкин просил восстановить его в статусе ввиду того, что, по его оценке, на заседании был нарушен регламент. Помимо этого, у Думы, по его словам, не было заверенных копий решений судов. Он назвал лишение мандата "политической расправой над оппозиционным депутатом". Его доводы поддержал пришедший в суд как свидетель депутат Сергей Обухов, который также напомнил, что Рашкин хотел купить живого лося в качестве компенсации за убитого, но суд ему отказал.Представитель Госдумы не явился и попросил рассмотреть дело без него. В письменных возражениях он указал, что решение было принято в пределах компетенции и согласуется с законом. Там указано, что суд, в соответствии с законодательством, в течение трех дней проинформировал Думу о вступлении приговора в отношении депутата в силу и предоставил копии.В конце мая Госдума лишила Рашкина мандата в связи с вступлением в силу обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два: в октябре прошлого года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего был застигнут на месте с разделанной тушей. История с незаконной охотой, когда депутат сначала отказался признавать вину, а потом ссылался на трагическую случайность, стала одним из самых громких политических скандалов последнего времени.Освободившийся после Рашкина мандат КПРФ передала супруге координатора движения "Левый фронт" Анастасии Удальцовой.

https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html

https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина