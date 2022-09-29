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Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы - РИА Новости, 29.09.2022
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Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы
Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы - РИА Новости, 29.09.2022
Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы
Верховный суд РФ в четверг отклонил жалобу коммуниста Валерия Рашкина на лишение его статуса депутата Госдумы за незаконную охоту, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:04
2022-09-29T16:09
политика
россия
госдума рф
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг отклонил жалобу коммуниста Валерия Рашкина на лишение его статуса депутата Госдумы за незаконную охоту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", - огласил решение судья. В иске Рашкин просил восстановить его в статусе ввиду того, что, по его оценке, на заседании был нарушен регламент. Помимо этого, у Думы, по его словам, не было заверенных копий решений судов. Он назвал лишение мандата "политической расправой над оппозиционным депутатом". Его доводы поддержал пришедший в суд как свидетель депутат Сергей Обухов, который также напомнил, что Рашкин хотел купить живого лося в качестве компенсации за убитого, но суд ему отказал.Представитель Госдумы не явился и попросил рассмотреть дело без него. В письменных возражениях он указал, что решение было принято в пределах компетенции и согласуется с законом. Там указано, что суд, в соответствии с законодательством, в течение трех дней проинформировал Думу о вступлении приговора в отношении депутата в силу и предоставил копии.В конце мая Госдума лишила Рашкина мандата в связи с вступлением в силу обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два: в октябре прошлого года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего был застигнут на месте с разделанной тушей. История с незаконной охотой, когда депутат сначала отказался признавать вину, а потом ссылался на трагическую случайность, стала одним из самых громких политических скандалов последнего времени.Освободившийся после Рашкина мандат КПРФ передала супруге координатора движения "Левый фронт" Анастасии Удальцовой.
https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html
https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082210.html
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политика, россия, госдума рф, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина
Политика, Россия, Госдума РФ, Валерий Рашкин, Дело о незаконной охоте с участием Рашкина
16:04 29.09.2022 (обновлено: 16:09 29.09.2022)
 
Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы

Верховный суд отказал Рашкину в возвращении статуса депутата Госдумы

© РИА Новости / Вадим Федотов / Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин
Бывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Вадим Федотов
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Бывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг отклонил жалобу коммуниста Валерия Рашкина на лишение его статуса депутата Госдумы за незаконную охоту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласил решение судья. В иске Рашкин просил восстановить его в статусе ввиду того, что, по его оценке, на заседании был нарушен регламент. Помимо этого, у Думы, по его словам, не было заверенных копий решений судов. Он назвал лишение мандата "политической расправой над оппозиционным депутатом". Его доводы поддержал пришедший в суд как свидетель депутат Сергей Обухов, который также напомнил, что Рашкин хотел купить живого лося в качестве компенсации за убитого, но суд ему отказал.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
Представитель Госдумы не явился и попросил рассмотреть дело без него. В письменных возражениях он указал, что решение было принято в пределах компетенции и согласуется с законом. Там указано, что суд, в соответствии с законодательством, в течение трех дней проинформировал Думу о вступлении приговора в отношении депутата в силу и предоставил копии.
В конце мая Госдума лишила Рашкина мандата в связи с вступлением в силу обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два: в октябре прошлого года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего был застигнут на месте с разделанной тушей. История с незаконной охотой, когда депутат сначала отказался признавать вину, а потом ссылался на трагическую случайность, стала одним из самых громких политических скандалов последнего времени.
Освободившийся после Рашкина мандат КПРФ передала супруге координатора движения "Левый фронт" Анастасии Удальцовой.
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ПолитикаРоссияГосдума РФВалерий РашкинДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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