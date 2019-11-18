Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Гагаринский суд Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко , сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Герасименко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 Кодекса России об административных правонарушениях, назначить ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев", — огласила решение судья Татьяна Басихина.

Член фракции "Единая Россия", депутат шести созывов Госдумы Николай Герасименко в июне за рулем своего Lexus сбил мотоциклиста в Москве. Из озвученного в суде протокола следует, что автомобиль Герасименко на большой скорости выехал с дублера сразу на третью полосу Ленинского проспекта и не уступил дорогу спортивному мотоциклу KTM 690 SMC. Мотоциклист упал на проезжую часть, получив травмы средней тяжести: сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд других переломов и ушибов.

Некоторые СМИ тогда сообщали, что депутат якобы покинул место ДТП. Позднее единоросс подтвердил факт происшествия, однако отметил, что значительных травм никто не получал, а сам он не скрывался. Кроме того, в разговоре с РИА Новости Герасименко заявил, что именно мотоциклист врезался в его автомобиль.

Представитель депутата в ходе заседания заявил, что парламентарий вину не признает, ссылаясь на то, что потерпевший и его товарищи незадолго до аварии ехали на мотоциклах на задних колесах, выполняя "цирковой трюк" и допуская при этом опасное вождение. Кроме того, до маневра Герасименко убедился, что ряд, в который он намеревался перестроиться, был свободен, утверждал его защитник, тогда как мотоциклист изменил траекторию движения и спровоцировал столкновение. Эти доводы были обоснованы лишь показаниями самого Герасименко, иных доказательств сторона депутата не привела.

Парламентарий в слушании не участвовал, передав суду через делегата справку о неудовлетворительном состоянии здоровья. Потерпевший же самостоятельно защищал свои права, в частности обеспечил явку двух свидетелей инцидента. Мотоциклист также пояснил, что действительно ехал на одном колесе какое-то время, но данный факт не имеет никакого отношения к нарушению Герасименко правил дорожного движения.

Представитель депутата после заседания рассказала журналистам, что это решение будет обжаловано, в суде апелляционной инстанции они будут добиваться назначения трасологической экспертизы.

Несколько месяцев Герасименко не мог быть привлечен к ответственности из-за депутатской неприкосновенности, однако в конце октября иммунитет с него был снят: в рамках открытого голосования за это решение проголосовало 329 его думских коллег.