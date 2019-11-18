Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Герасименко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 Кодекса России об административных правонарушениях, назначить ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев", — огласила решение судья Татьяна Басихина.
Член фракции "Единая Россия", депутат шести созывов Госдумы Николай Герасименко в июне за рулем своего Lexus сбил мотоциклиста в Москве. Из озвученного в суде протокола следует, что автомобиль Герасименко на большой скорости выехал с дублера сразу на третью полосу Ленинского проспекта и не уступил дорогу спортивному мотоциклу KTM 690 SMC. Мотоциклист упал на проезжую часть, получив травмы средней тяжести: сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд других переломов и ушибов.
Некоторые СМИ тогда сообщали, что депутат якобы покинул место ДТП. Позднее единоросс подтвердил факт происшествия, однако отметил, что значительных травм никто не получал, а сам он не скрывался. Кроме того, в разговоре с РИА Новости Герасименко заявил, что именно мотоциклист врезался в его автомобиль.
15 октября, 13:42В Госдуме прокомментировали ситуацию с депутатом Герасименко
Представитель депутата в ходе заседания заявил, что парламентарий вину не признает, ссылаясь на то, что потерпевший и его товарищи незадолго до аварии ехали на мотоциклах на задних колесах, выполняя "цирковой трюк" и допуская при этом опасное вождение. Кроме того, до маневра Герасименко убедился, что ряд, в который он намеревался перестроиться, был свободен, утверждал его защитник, тогда как мотоциклист изменил траекторию движения и спровоцировал столкновение. Эти доводы были обоснованы лишь показаниями самого Герасименко, иных доказательств сторона депутата не привела.
Парламентарий в слушании не участвовал, передав суду через делегата справку о неудовлетворительном состоянии здоровья. Потерпевший же самостоятельно защищал свои права, в частности обеспечил явку двух свидетелей инцидента. Мотоциклист также пояснил, что действительно ехал на одном колесе какое-то время, но данный факт не имеет никакого отношения к нарушению Герасименко правил дорожного движения.
Представитель депутата после заседания рассказала журналистам, что это решение будет обжаловано, в суде апелляционной инстанции они будут добиваться назначения трасологической экспертизы.
Несколько месяцев Герасименко не мог быть привлечен к ответственности из-за депутатской неприкосновенности, однако в конце октября иммунитет с него был снят: в рамках открытого голосования за это решение проголосовало 329 его думских коллег.
Герасименко вменялось нарушение части 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответствующая статья касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего. Депутату грозил штраф от десяти до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.