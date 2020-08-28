https://ria.ru/20200828/vzyatka-1576428018.html

Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и экс... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:17

2020-08-28T13:17

2020-08-28T16:46

вадим белоусов

справедливая россия

госдума рф

генеральная прокуратура рф

михаил юревич

челябинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> утвердила обвинительное <a href="https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1888004/" target="_blank" rel="nofollow noopener">заключение</a> по уголовному делу в отношении депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" Вадима Белоусова и экс главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a> Маргариты Бутаковой.По версии следствия, <a href="https://ria.ru/person_vadim-belousov/" target="_blank">Белоусов</a> и Бутакова в период с 2010 по 2014 год в составе организованной преступной группы вместе с бывшим губернатором Челябинской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_JUrevich/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Юревичем</a> и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство входящих в него компаний.Общая сумма полученной преступной группой взятки, по данным ведомства, составила более трех миллиардов рублей.В начале декабря Госдума лишила Белоусова неприкосновенности и разрешила возбудить против него уголовное дело. Депутат не согласился с предъявленными обвинениями, а на вопрос, откуда появилась такая большая сумма, заявил, что "не брал таких денег".

https://ria.ru/20200819/1575981349.html

Станислав Попов И это какой-то депутат. Прикиньте, какими суммами оперируют путинские министры )) 309

Г Б А что «депутаты»? Они с Марса в парламент прилетели? Все, как я понимаю, из народа. И избраны были народом. А каков народ, такова и власть. Не думаю, что у каждого осуждающего народных избранников (и не только их), не возникло бы ни малейшего желания «хапнуть»: как там в поговорке «у воды да не напиться». К тому же, как я его называю, «синдром кормушки» свойственен не только человеку: вожаку стаи всегда достаётся лучший кусок мяса и лучшая подруга. Так заведено матушкой-природой. Этим я не оправдываю сего депутата, просто заострил внимание на том, что дорвись до «кормушки» каждый осуждающий здесь власть, тоже бы «хапнул» — по мере своих возможностей и потребностей. А теперь попробуйте доказать вменяемо, что это не так, и что вы святее самого Папы Римского... 204

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челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим белоусов, справедливая россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, михаил юревич, челябинск, происшествия