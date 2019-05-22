Арашукова лишили статуса сенатора

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Совет Федерации лишил находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора.

Причиной стало то, что он не предоставил в срок декларацию о доходах за прошлый год. По закону Арашуков должен был сделать это до конца марта, но документы поступили 15 апреля, причем в них не указывались сведения о доходах супруги и детей.

Комиссия Совфеда по контролю за доходами сенаторов рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении Арашукова мандата.

Вице-спикер верхней палаты парламента и глава профильной комиссии Юрий Воробьев сообщил, что у Арашукова были все возможности предоставить необходимые документы вовремя. Он также отметил, что ни у кого из других членов членов Совфеда проблем с декларированием не возникло.

Несвоевременная подача декларации является основанием для лишения депутата мандата. На проверку обстоятельств предусмотрено 30 дней.

В конце января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, сейчас он находится в СИЗО. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В середине марта Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его временном отстранении от работы в верхней палате парламента.