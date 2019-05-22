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РИА Новости

Арашукова лишили статуса сенатора

10:48
19820
© Фото : Совет Федерации РФРауф Арашуков
Рауф Арашуков
© Фото : Совет Федерации РФ
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Совет Федерации лишил находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора.
Причиной стало то, что он не предоставил в срок декларацию о доходах за прошлый год. По закону Арашуков должен был сделать это до конца марта, но документы поступили 15 апреля, причем в них не указывались сведения о доходах супруги и детей.
Комиссия Совфеда по контролю за доходами сенаторов рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении Арашукова мандата.
Вице-спикер верхней палаты парламента и глава профильной комиссии Юрий Воробьев сообщил, что у Арашукова были все возможности предоставить необходимые документы вовремя. Он также отметил, что ни у кого из других членов членов Совфеда проблем с декларированием не возникло.
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В конце января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, сейчас он находится в СИЗО. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
В середине марта Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его временном отстранении от работы в верхней палате парламента.
Обвинение указывало, что Арашуков может использовать свою должность для угроз свидетелям и потерпевшим, а также "другим образом оказать давление на ход следствия".
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Дело клана АрашуковыхРауф АрашуковСовет Федерации РФПолитика
Популярные комментарии
А коррупция и убийства не были поводом лишить статуса?
22 мая, 11:07
yyard.81
3140100
почти полгода прошло... оперативность СФ зашкаливает... а если бы декларации не надо было заполнять он бы так и числился сенатором
22 мая, 11:09
Александр Боровских
2510100
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