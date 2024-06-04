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Биография Андрея Турчака

Биография Андрея Турчака - РИА Новости, 04.06.2024

Биография Андрея Турчака

Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:46

2024-06-04T13:46

2024-06-04T13:46

справки

андрей турчак

псковская область

владимир путин

александр невский

совет федерации рф

единая россия

псковское областное собрание депутатов

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Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, в 2014 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.В 1991-1996 годах работал тренером-преподавателем по дзюдо в Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) профкома, ДЮСШ олимпийского резерва "Космонавт" концерна "Ленинец".С 1996 года по 2007 год занимал руководящие посты в ОАО "Холдинговая компания "Ленинец".В 2007 году Андрея Турчака избрали депутатом Псковского областного собрания депутатов.В 2007-2009 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.С 16 февраля 2009 года – временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области. 27 февраля 2009 года Псковское областное собрание депутатов утвердило кандидатуру Турчака на должность губернатора Псковской области (37 голосов из 40). Андрей Турчак стал одним из самых молодых глав регионов России.27 февраля 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Турчака временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области в связи с истечением срока его полномочий. 14 сентября 2014 года Турчак одержал победу на выборах губернатора Псковской области, получив поддержку 78,36% избирателей. 25 сентября официально вступил в должность. 12 октября 2017 года был освобожден от должности губернатора Псковской области. 2 ноября 2017 года Андрей Турчак был наделен полномочиями члена Совета Федерации от Псковской области. 8 ноября 2017 года был избран вице-спикером Совета Федерации.С 23 сентября 2020 года – первый заместитель председателя Совета Федерации.30 сентября 2021 года Псковское областное собрание вновь делегировало Андрея Турчака в Совет Федерации. 6 октября 2021 года Андрей Турчак был переизбран на должность первого заместителя председателя Совета Федерации. Андрей Турчак является членом партии "Единая Россия". В 2005-2009 годах был председателем комиссии президиума Генерального совета "Единой России" по молодежной политике. С 2008 года занимал должность заместителя секретаря президиума Генерального совета "Единой России" по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта. 12 октября 2017 года был назначен временно исполняющим полномочия секретаря Генерального совета "Единой России". 4 декабря 2021 года переизбран секретарем Генерального совета "Единой России".4 июня 2024 года стало известно, что президент Владимир Путин предложил Турчаку занять пост главы Республики Алтай.Андрей Турчак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017), орденами Почета (2018), Александра Невского (2020), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022).Отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2019).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, андрей турчак, псковская область, владимир путин, александр невский, совет федерации рф, единая россия, псковское областное собрание депутатов, республика алтай