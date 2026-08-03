Мишустин рекомендовал Республике Алтай больше знакомить туристов с историей

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал Республике Алтай активнее знакомить туристов с богатой историей региона.

Развитие креативных индустрий и музеев может стать хорошим дополнением к возможностям, которые республика предоставляет гостям, отметил Мишустин.

Премьер-министр также рассказал о современном подходе к развитию креативных индустрий на базе национальной культуры в Якутии.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал Республике Алтай еще активнее знакомить туристов с богатой историей региона, развивая музеи и сферу креативных индустрий.

Председатель правительства прибыл в Горно-Алтайск в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Ранее премьер-министр посетил Якутск и Кызыл.

"История Алтая очень богата. Мне кажется, что развитие креативных индустрий и возможности посещения различных музеев, мест, где краеведческие организации будут рассказывать об истории Алтая, было бы очень хорошим добавлением, в том числе к возможностям, которые сегодня республика предоставляет гостям", - сказал глава кабмина на встрече с главой республики Андреем Турчаком.

Также Мишустин рассказал о том, как на днях видел в Якутии пример современного подхода к развитию креативных индустрий на базе национальной культуры. Премьер отметил, что там в том числе применялись возможности искусственного интеллекта для интерпретации различных историй о народе, сделана большая библиотека, готовится центр обработки данных готовится.