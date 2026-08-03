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Мишустин рекомендовал Республике Алтай больше знакомить туристов с историей - РИА Новости, 03.08.2026
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07:33 03.08.2026
Мишустин рекомендовал Республике Алтай больше знакомить туристов с историей

Мишустин: приезжая в Алтай, гости ожидают услышать богатую историю алтайцев

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкТуристы во время посещения достопримечательности "Марсово поле-1" (Марс-1) в Кош-Агачском районе республики Алтай
Туристы во время посещения достопримечательности Марсово поле-1 (Марс-1) в Кош-Агачском районе республики Алтай - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Туристы во время посещения достопримечательности "Марсово поле-1" (Марс-1) в Кош-Агачском районе республики Алтай . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал Республике Алтай активнее знакомить туристов с богатой историей региона.
  • Развитие креативных индустрий и музеев может стать хорошим дополнением к возможностям, которые республика предоставляет гостям, отметил Мишустин.
  • Премьер-министр также рассказал о современном подходе к развитию креативных индустрий на базе национальной культуры в Якутии.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал Республике Алтай еще активнее знакомить туристов с богатой историей региона, развивая музеи и сферу креативных индустрий.
Председатель правительства прибыл в Горно-Алтайск в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Ранее премьер-министр посетил Якутск и Кызыл.
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"История Алтая очень богата. Мне кажется, что развитие креативных индустрий и возможности посещения различных музеев, мест, где краеведческие организации будут рассказывать об истории Алтая, было бы очень хорошим добавлением, в том числе к возможностям, которые сегодня республика предоставляет гостям", - сказал глава кабмина на встрече с главой республики Андреем Турчаком.
Также Мишустин рассказал о том, как на днях видел в Якутии пример современного подхода к развитию креативных индустрий на базе национальной культуры. Премьер отметил, что там в том числе применялись возможности искусственного интеллекта для интерпретации различных историй о народе, сделана большая библиотека, готовится центр обработки данных готовится.
"Мне кажется, что приезжая в Алтай, все ожидают также услышать богатую историю алтайцев", - отметил премьер.
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Республика АлтайРоссияГорно-АлтайскМихаил МишустинАндрей ТурчакОбществоТуризм
 
 
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