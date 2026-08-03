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Мишустин поинтересовался горно-алтайской школой, которая была долгостроем - РИА Новости, 03.08.2026
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07:25 03.08.2026
Мишустин поинтересовался горно-алтайской школой, которая была долгостроем

Мишустин поинтересовался горно-алтайской школой №7, которая была долгостроем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком поинтересовался школой №7, которая была долгостроем.
  • Глава региона доложил премьер-министру, что школа №7 уже достроена и функционирует.
  • Мишустин пообещал провести совещание по вопросу начала строительства нового Республиканского перинатального центра.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком поинтересовался школой №7, которая была долгостроем.
Во время беседы премьер-министр обратил внимание на социальную сферу, отметив, что глава региона всегда придает этому особое значение. Мишустин спросил и о школе №7, которая, по его словам, несколько лет достраивалась.
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"Несколько лет назад, когда сюда прилетал, вы сказали об этом, мы сделали все, чтобы ее достроить. Ну, долгострой. Я знаю, что вы лично занимались этим вопросом. Она построена?" - спросил Мишустин.
Глава региона в свою очередь доложил премьер-министру, что учебное заведение уже достроено и функционирует.
Помимо этого, Мишустин указал на то, что в республике возводится целый ряд объектов здравоохранения.
"Очень важно для жителей, особенно в труднодоступных районах, иметь доступ до всех сервисных услуг. Это связано и со школой, и с образованием, с медициной, с оказанием других государственных услуг", - сказал Мишустин.
Также председатель правительства, реагируя на просьбу главы региона поддержать начало строительства нового Республиканского перинатального центра, сообщил, что "прямо сейчас" проведет совещание на эту тему.
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СтроительствоРоссияРеспублика АлтайМихаил МишустинАндрей Турчак
 
 
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