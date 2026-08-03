Мишустин поинтересовался горно-алтайской школой, которая была долгостроем

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком поинтересовался школой №7, которая была долгостроем.

Глава региона доложил премьер-министру, что школа №7 уже достроена и функционирует.

Мишустин пообещал провести совещание по вопросу начала строительства нового Республиканского перинатального центра.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком поинтересовался школой №7, которая была долгостроем.

Во время беседы премьер-министр обратил внимание на социальную сферу, отметив, что глава региона всегда придает этому особое значение. Мишустин спросил и о школе №7, которая, по его словам, несколько лет достраивалась.

"Несколько лет назад, когда сюда прилетал, вы сказали об этом, мы сделали все, чтобы ее достроить. Ну, долгострой. Я знаю, что вы лично занимались этим вопросом. Она построена?" - спросил Мишустин.

Глава региона в свою очередь доложил премьер-министру, что учебное заведение уже достроено и функционирует.

Помимо этого, Мишустин указал на то, что в республике возводится целый ряд объектов здравоохранения.

"Очень важно для жителей, особенно в труднодоступных районах, иметь доступ до всех сервисных услуг. Это связано и со школой, и с образованием, с медициной, с оказанием других государственных услуг", - сказал Мишустин.