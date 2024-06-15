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Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР - РИА Новости, 15.06.2024
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16:23 15.06.2024 (обновлено: 16:34 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/medvedev-1953129583.html
Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР
Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР - РИА Новости, 15.06.2024
Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР
Врио главы Алтайского края Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета "Единой России", сообщил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:23
2024-06-15T16:34
политика
единая россия
алтайский край
андрей турчак
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Врио главы Алтайского края Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета "Единой России", сообщил председатель партии Дмитрий Медведев."Как известно, Андрей Анатольевич Турчак назначен исполняющим обязанности главы республики Алтай и готовится сейчас к выборам. В связи с этим обратился в партию с просьбой освободить его от обязанностей секретаря генерального совета в связи с изменениями в его трудовой биографии", - сказал Медведев.По словам Медведева, эта причина - уважительная."Я хочу поблагодарить Вас, Андрей Анатольевич, за все, что было сделано вот на этой позиции. Это очень важная позиция для партии", - добавил председатель "Единой России".
https://ria.ru/20240615/yakushev-1953121409.html
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политика, единая россия, алтайский край, андрей турчак, дмитрий медведев
Политика, Единая Россия, Алтайский край, Андрей Турчак, Дмитрий Медведев
Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР

Медведев: Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Врио главы Алтайского края Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета "Единой России", сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
«
"Как известно, Андрей Анатольевич Турчак назначен исполняющим обязанности главы республики Алтай и готовится сейчас к выборам. В связи с этим обратился в партию с просьбой освободить его от обязанностей секретаря генерального совета в связи с изменениями в его трудовой биографии", - сказал Медведев.
По словам Медведева, эта причина - уважительная.
«
"Я хочу поблагодарить Вас, Андрей Анатольевич, за все, что было сделано вот на этой позиции. Это очень важная позиция для партии", - добавил председатель "Единой России".
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР
Вчера, 15:26
 
ПолитикаЕдиная РоссияАлтайский крайАндрей ТурчакДмитрий Медведев
 
 
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