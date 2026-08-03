Глава Республики Алтай рассказал о ситуации с общественным транспортом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горно-Алтайске на маршруты выпустили 28 новых автобусов.
- Автобусы приобрели за счет собственных средств республики и выстроили понятную маршрутную сеть.
- В ближайшее время стартует проект «Дорога к дому», в рамках которого приведут в нормативное состояние второстепенные дороги и ключевые маршруты к социальным объектам.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 ав – РИА Новости. Порядок удалось навести в сфере общественного транспорта Горно-Алтайска, на маршруты выпустили 28 новых автобусов, доложил глава Республики Алтай Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Совместно с "Единой Россией" нам удалось решить больной для жителей нашей столицы вопрос - навели порядок в городском общественному транспорте. За счет собственных средств республики приобрели 28 новых автобусов, забрендировали их в едином стиле и выстроили понятную маршрутную сеть", - отметил Турчак.
Также он рассказал председателю правительства о том, что в ближайшее время стартует еще один совместный с "Единой Россией" проект - "Дорога к дому". В рамках проекта, по его словам, в течение пяти ближайших лет приведут в нормативное состояние второстепенные дороги к предгорной части Горно-Алтайска, а также ключевые маршруты к социальным объектам в районных центрах региона.