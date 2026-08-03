Глава Республики Алтай рассказал о ситуации с общественным транспортом

Также он рассказал председателю правительства о том, что в ближайшее время стартует еще один совместный с "Единой Россией" проект - "Дорога к дому". В рамках проекта, по его словам, в течение пяти ближайших лет приведут в нормативное состояние второстепенные дороги к предгорной части Горно-Алтайска, а также ключевые маршруты к социальным объектам в районных центрах региона.