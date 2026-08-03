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Глава Республики Алтай рассказал о ситуации с общественным транспортом - РИА Новости, 03.08.2026
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07:38 03.08.2026 (обновлено: 09:54 03.08.2026)
Глава Республики Алтай рассказал о ситуации с общественным транспортом

Турчак: в Горно-Алтайске навели порядок в общественном транспорте

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горно-Алтайске на маршруты выпустили 28 новых автобусов.
  • Автобусы приобрели за счет собственных средств республики и выстроили понятную маршрутную сеть.
  • В ближайшее время стартует проект «Дорога к дому», в рамках которого приведут в нормативное состояние второстепенные дороги и ключевые маршруты к социальным объектам.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 ав – РИА Новости. Порядок удалось навести в сфере общественного транспорта Горно-Алтайска, на маршруты выпустили 28 новых автобусов, доложил глава Республики Алтай Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Совместно с "Единой Россией" нам удалось решить больной для жителей нашей столицы вопрос - навели порядок в городском общественному транспорте. За счет собственных средств республики приобрели 28 новых автобусов, забрендировали их в едином стиле и выстроили понятную маршрутную сеть", - отметил Турчак.
Также он рассказал председателю правительства о том, что в ближайшее время стартует еще один совместный с "Единой Россией" проект - "Дорога к дому". В рамках проекта, по его словам, в течение пяти ближайших лет приведут в нормативное состояние второстепенные дороги к предгорной части Горно-Алтайска, а также ключевые маршруты к социальным объектам в районных центрах региона.
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Горно-АлтайскРеспублика АлтайРоссияАндрей ТурчакМихаил МишустинЕдиная Россия
 
 
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