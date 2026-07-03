Путин поздравил Турчака и жителей Алтая с 35-летием образования республики

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"Эти события стали важными вехами в истории республики, в судьбе ее жителей, способствовали сбережению богатейших культурных, духовных традиций родной земли. Отрадно, что, вы с глубоким уважением относитесь к наследию и самобытным обычаям предков, стремитесь внести свой вклад в развитие региона", - говорится в послании.