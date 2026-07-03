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Путин поздравил Турчака и жителей Алтая с 35-летием образования республики - РИА Новости, 03.07.2026
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11:31 03.07.2026 (обновлено: 11:32 03.07.2026)
Путин поздравил Турчака и жителей Алтая с 35-летием образования республики

Путин поздравил главу Алтая Турчака с 35-летием образования республики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил главу Республики Алтай Андрея Турчака и жителей региона с 35-летием образования республики и 270-летием добровольного вхождения в состав России.
  • В послании он отметил, что в регионе создаются условия для привлечения крупных инвестиций, реализуются масштабные проекты в экономике и сельском хозяйстве.
  • Президент подчеркнул, что Алтай славится уникальной природой и широкими возможностями для отдыха и путешествий, а приоритетное внимание уделяется поддержке туристической отрасли.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Республики Алтай Андрея Турчака и жителей региона с 35-летием образования республики и 270-летием добровольного вхождения алтайского народа в состав России, отметив, что регион славится уникальной природой, широкими возможностями для отдыха и путешествий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Эти события стали важными вехами в истории республики, в судьбе ее жителей, способствовали сбережению богатейших культурных, духовных традиций родной земли. Отрадно, что, вы с глубоким уважением относитесь к наследию и самобытным обычаям предков, стремитесь внести свой вклад в развитие региона", - говорится в послании.
Президент отметил, что в республике создаются условия для привлечения крупных инвестиций, реализуются масштабные проекты в экономике и сельском хозяйстве, совершенствуется транспортная инфраструктура, а также наращиваются темпы жилищного строительства и появляются современные рабочие места.
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"И конечно, приоритетное внимание уделяется поддержке туристической отрасли, ведь Алтай по праву славится уникальной природой, широкими возможностями для отдыха, санаторно-курортного лечения, интересных, познавательных путешествий и экскурсий", - добавляется в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что в регионе и впредь будут решаться стоящие перед ним задачи на благо республики и всей России, а также пожелал успеха и осуществления намеченных планов.
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РоссияРеспублика АлтайВладимир ПутинАндрей Турчак
 
 
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