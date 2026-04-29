Совфед одобрил проект о создании игорной зоны на Алтае

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай.
Документ разработан правительством в соответствии с указанием президента России о внесении изменений в законодательство, предусматривающих создание игорной зоны в республике.
В настоящее время в России создано четыре игорных зоны: "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Игорная зона "Золотой берег" в Крыму находится в стадии строительства.
Новый закон включает в перечень субъектов РФ, где могут создаваться игорные зоны, и Республику Алтай, поскольку она обладает таким же туристическим потенциалом. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщал, что игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Это не сеть казино по всей республике, а локализованный формат в пределах одной четко очерченной территории, с жесткими правовыми рамками и госконтролем, подчеркивал глава региона.
По предварительным оценкам, игорная зона создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на решение социальных вопросов, говорил Турчак.
