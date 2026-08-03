Мишустин рассказал о большом интересе туристов к Алтаю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
- Михаил Мишустин отметил, что Алтай привлекает большое количество туристов и людей, приезжающих в регион по работе.
- Премьер-министр предложил обсудить меры для социально-экономического развития Республики Горный Алтай на предстоящей конференции.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Алтай вызывает большой интерес у туристов, красота природы региона не оставляет равнодушными всех, кто в него приезжает, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в понедельник встретился с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
"Алтай всегда притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе. Не могут не любоваться этими прекрасными местами", - обратил внимание Мишустин во время встречи.
Премьер попросил Турчака рассказать, как развивается Горный Алтай и как обстоит ситуация с туризмом.
"Мы завтра как раз будем работать на конференции, связанной в том числе с вопросами туризма. Можем подробно обсудить все эти вопросы, а также какие еще необходимы меры, в том числе и от федерального правительства, для того чтобы придать импульс социально-экономическому развитию Республики Горный Алтай", - добавил Мишустин, выслушав главу региона.
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