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Мишустин рассказал о большом интересе туристов к Алтаю - РИА Новости, 03.08.2026
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07:14 03.08.2026 (обновлено: 09:50 03.08.2026)
Мишустин рассказал о большом интересе туристов к Алтаю

Михаил Мишустин отметил, что Алтай привлекает большое количество туристов

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкТурист отдыхает в гамаке в горном центре "Алтай-Актру" в Республике Алтай
Турист отдыхает в гамаке в горном центре Алтай-Актру в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Турист отдыхает в гамаке в горном центре "Алтай-Актру" в Республике Алтай. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
  • Михаил Мишустин отметил, что Алтай привлекает большое количество туристов и людей, приезжающих в регион по работе.
  • Премьер-министр предложил обсудить меры для социально-экономического развития Республики Горный Алтай на предстоящей конференции.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Алтай вызывает большой интерес у туристов, красота природы региона не оставляет равнодушными всех, кто в него приезжает, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в понедельник встретился с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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"Алтай всегда притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе. Не могут не любоваться этими прекрасными местами", - обратил внимание Мишустин во время встречи.
Премьер попросил Турчака рассказать, как развивается Горный Алтай и как обстоит ситуация с туризмом.
"Мы завтра как раз будем работать на конференции, связанной в том числе с вопросами туризма. Можем подробно обсудить все эти вопросы, а также какие еще необходимы меры, в том числе и от федерального правительства, для того чтобы придать импульс социально-экономическому развитию Республики Горный Алтай", - добавил Мишустин, выслушав главу региона.
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РоссияРеспублика АлтайГорный АлтайМихаил МишустинАндрей Турчак
 
 
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