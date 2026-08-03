Мишустин рассказал о большом интересе туристов к Алтаю

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Михаил Мишустин отметил, что Алтай привлекает большое количество туристов и людей, приезжающих в регион по работе.

Премьер-министр предложил обсудить меры для социально-экономического развития Республики Горный Алтай на предстоящей конференции.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг - РИА Новости. Алтай вызывает большой интерес у туристов, красота природы региона не оставляет равнодушными всех, кто в него приезжает, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Алтай всегда притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе. Не могут не любоваться этими прекрасными местами", - обратил внимание Мишустин во время встречи.

Премьер попросил Турчака рассказать, как развивается Горный Алтай и как обстоит ситуация с туризмом.