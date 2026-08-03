На Алтае практически решили проблему долгостроев, сообщил Турчак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Республики Алтай практически решили проблему долгостроев и ввели в эксплуатацию ряд новых объектов.
- В регионе открыли первый в стране модульный приемный покой, запустили пять женских консультаций и ввели в строй шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
- Общая смертность в Республике Алтай снизилась на 8%, а по болезням системы кровообращения — на 10%.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг – РИА Новости. Властям Республики Алтай удалось практически решить проблему долгостроев и ввести в эксплуатацию ряд новых объектов, доложил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Нам удалось практически решить накопленную проблему долгостроя. Нам удалось ввести целый ряд объектов, которые повысили доступность и качество предоставляемых услуг", - отметил Турчак.
Он напомнил, что год назад в регионе открыли первый в стране модульный приемный покой. Также в 2025 году в регионе запустили пять женских консультаций и ввели в строй шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
"По этому году я планирую сдать еще семь ФАПов. И сейчас мы ведем капитальный ремонт в двух центральных районных больницах республики. Полностью за это время перестроили работу онкослужбы, укрепились кадрами. Как результат - общая смертность по итогам прошлого года у нас снизилась на 8%. Причем, если брать болезнь системы кровообращения, то там снижение произошло на 10%. Это для нас существенный такой рывок", - рассказал Турчак.