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На Алтае практически решили проблему долгостроев, сообщил Турчак - РИА Новости, 03.08.2026
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07:56 03.08.2026 (обновлено: 09:30 03.08.2026)
На Алтае практически решили проблему долгостроев, сообщил Турчак

Турчак: власти Алтая практически решили проблему долгостроев

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 3 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Республики Алтай практически решили проблему долгостроев и ввели в эксплуатацию ряд новых объектов.
  • В регионе открыли первый в стране модульный приемный покой, запустили пять женских консультаций и ввели в строй шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
  • Общая смертность в Республике Алтай снизилась на 8%, а по болезням системы кровообращения — на 10%.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 авг – РИА Новости. Властям Республики Алтай удалось практически решить проблему долгостроев и ввести в эксплуатацию ряд новых объектов, доложил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Нам удалось практически решить накопленную проблему долгостроя. Нам удалось ввести целый ряд объектов, которые повысили доступность и качество предоставляемых услуг", - отметил Турчак.
Он напомнил, что год назад в регионе открыли первый в стране модульный приемный покой. Также в 2025 году в регионе запустили пять женских консультаций и ввели в строй шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
"По этому году я планирую сдать еще семь ФАПов. И сейчас мы ведем капитальный ремонт в двух центральных районных больницах республики. Полностью за это время перестроили работу онкослужбы, укрепились кадрами. Как результат - общая смертность по итогам прошлого года у нас снизилась на 8%. Причем, если брать болезнь системы кровообращения, то там снижение произошло на 10%. Это для нас существенный такой рывок", - рассказал Турчак.
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