https://ria.ru/20200923/turchak-1577637130.html
Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
Сенаторы в среду на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание Андрея Турчака первым вице-спикером Совета Федерации. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:58
2020-09-23T09:58
2020-09-23T09:58
совет федерации рф
андрей турчак
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Сенаторы в среду на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Турчака</a> первым вице-спикером <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>.Ранее Турчак занимал должность зампреда Совфеда.До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Федоров.
https://ria.ru/20200901/gossovet-1576518619.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, андрей турчак, политика