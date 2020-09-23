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Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
Сенаторы в среду на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание Андрея Турчака первым вице-спикером Совета Федерации. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:58
2020-09-23T09:58
совет федерации рф
андрей турчак
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Сенаторы в среду на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Турчака</a> первым вице-спикером <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>.Ранее Турчак занимал должность зампреда Совфеда.До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Федоров.
https://ria.ru/20200901/gossovet-1576518619.html
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совет федерации рф, андрей турчак, политика

Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда

09:58 23.09.2020
303
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сенаторы в среду на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание Андрея Турчака первым вице-спикером Совета Федерации.
Ранее Турчак занимал должность зампреда Совфеда.
Заседание Государственного совета - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 03:36
Государственный совет Российской Федерации
До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Федоров.
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Совет Федерации РФАндрей ТурчакПолитика
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