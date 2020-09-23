https://ria.ru/20200923/turchak-1577637130.html

Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда

Сенаторы в среду на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание Андрея Турчака первым вице-спикером Совета Федерации. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:58

2020-09-23T09:58

2020-09-23T09:58

совет федерации рф

андрей турчак

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Сенаторы в среду на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Турчака</a> первым вице-спикером <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>.Ранее Турчак занимал должность зампреда Совфеда.До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Федоров.

https://ria.ru/20200901/gossovet-1576518619.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, андрей турчак, политика